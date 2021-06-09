Аналитик назвал подходящие для замены доллара активы

Москва, 9 июня. ФРС регулярно добавляет доллары в систему, но несмотря на это, долларовая инфляция и дальше разгоняется.

Пока у доллара не существует хорошей альтернативы. Более того, финансовые инструменты как правило торгуются в долларе. Об этом рассказал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин агентству «Прайм».

Однако можно рассмотреть криптовалюту. Но это сложная система по приобретению и выведению в рубли. При этом криптовалюта не подходит для накопления и хранения крупных капиталов.

«Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20–30% за неделю, а могут на столько же вырасти», — сказал Звездин.

Криптовалюта не может заменить банковский депозит и облигации. Однако, если говорить о рисках, то у этого инструмента нет альтернативы, кроме недвижимости, которая в среднем дает четыре процента доходности при сдаче ее в аренду.

В мире есть альтернативные активы, которые могли бы заменить доллар, сопоставимые с ним по стабильности, заявил ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кудрин в интервью Business FM оценил решение Правительства РФ отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния.