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01:56
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
01:13
Экономика
Аналитик назвал подходящие для замены доллара активы
01:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал о вакцинации лиц пожилого возраста
01:06
Политика
Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей
01:02
Политика
«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за «СП-2»
00:58
Политика
Власти Петербурга ограничат скорость электросамокатов в центре города
00:45
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:45
Спорт
Циципас выбил Медведева с «Ролан Гаррос»
00:42
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на "пьяный" выгул собак
00:35
Общество
Брюки Трампа поставили в тупик пользователей Twitter
00:31
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:29
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через «Госуслуги» в автоматическом режиме
00:28
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Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей

Политика
Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал Дождь

, 9 июня. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, покинувший недавно Россию, сообщил, что ему приходит много предложений о работе из разных стран.

Бывший депутат утверждает, что предложения идут из самых различных мест, но он хочет остаться в политике и продолжать свою деятельность, которой занимался в России.

Ранее политолог Владимир Шаповалов сообщил в беседе с корреспондентом ФАН, что Гудков сбежал из России в поисках западных спонсоров, которые заинтересуются мнимой историей «борьбы» бывшего депутата со страной.

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Все новости / Политика / Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей
работа гудков
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