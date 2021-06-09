Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей

, 9 июня. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, покинувший недавно Россию, сообщил, что ему приходит много предложений о работе из разных стран.

Бывший депутат утверждает, что предложения идут из самых различных мест, но он хочет остаться в политике и продолжать свою деятельность, которой занимался в России.

Ранее политолог Владимир Шаповалов сообщил в беседе с корреспондентом ФАН, что Гудков сбежал из России в поисках западных спонсоров, которые заинтересуются мнимой историей «борьбы» бывшего депутата со страной.