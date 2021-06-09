Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля

Дамаск, 9 июня. Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом в среду сообщило госагентство «САНА».

Сирийская армия заявила, что сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем.

Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отражают ракетную атаку Израиля. Атака велась со стороны воздушного пространства Ливана. Ракеты сбили над столицей Сирии Дамаском.

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ с 23 апреля ликвидировала на территории САР 338 террористов. Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий был нанесен значительный урон живой силе и технике боевиков. Были предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей САР.