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09 июня 01:56
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01:56
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
01:13
Экономика
Аналитик назвал подходящие для замены доллара активы
01:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал о вакцинации лиц пожилого возраста
01:06
Политика
Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей
01:02
Политика
«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за «СП-2»
00:58
Политика
Власти Петербурга ограничат скорость электросамокатов в центре города
00:45
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:45
Спорт
Циципас выбил Медведева с «Ролан Гаррос»
00:42
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на "пьяный" выгул собак
00:35
Общество
Брюки Трампа поставили в тупик пользователей Twitter
00:31
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:29
Общество
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Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля

Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Жаворонков

Дамаск, 9 июня. Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом в среду сообщило госагентство «САНА».

Сирийская армия заявила, что сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем.

Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отражают ракетную атаку Израиля. Атака велась со стороны воздушного пространства Ливана. Ракеты сбили над столицей Сирии Дамаском.

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ с 23 апреля ликвидировала на территории САР 338 террористов. Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий был нанесен значительный урон живой силе и технике боевиков. Были предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей САР.

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Все новости / Армия / Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
Сирия армия пво
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