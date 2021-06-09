Циципас выбил Медведева с «Ролан Гаррос»

, 9 июня. Теннисист Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Российский спортсмен проиграл греку со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7. После этого поражения Медведев покидает «Ролан Гаррос».

В результате в одиночных разрядах осталась выступать лишь Анастасия Павлюченкова. Ей 10 июня предстоит биться за выход в финал турнира со словенкой Тамарой Зиданшек.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист Нобель Арустамян не получил аккредитацию на чемпионат Европы по футболу. Комментатору отказал организационный комитет Баку.