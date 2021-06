Брюки Трампа поставили в тупик пользователей Twitter

Вашингтон, 9 июня. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл на съезд Республиканской партии в брюках необычного фасона, его внешний вид вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Пользователи в Twitter запустили хэштег «брюки Трампа» и предположили, что экс-президент надел штаны задом наперед. Но специалисты портала Snopes в результате небольшого расследования пришли к выводу, что Трампа надел брюки правильно, однако их молния была такой незаметной, что сбила с толку многих пользователей.

Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8