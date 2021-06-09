Блинкен озвучил «худшие» последствия завершения «СП-2» для США

Вашингтон, 9 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одним из «худших» последствий завершения строительства «Северного потока — 2» для США будут испорченные отношения с Германией.

Второе последствие, с которым столкнутся США — отсутствие у Берлина мотивации сесть за стол переговоров, рассказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената. Отсутствие у ФРГ стимула к переговорам приведет к невозможности смягчить негативные результаты из-за транспортировки газа через новый трубопровод.

США должны убедиться, что Россия не будет использовать «Северный поток — 2» в качестве инструмента принуждения в отношении с государствами Европы. В том числе поэтому Вашингтон сейчас ждет, что Германия предпримет реальные шаги для ликвидации возможных последствий работы газопровода, заключил Блинкен.