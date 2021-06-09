Правительство РФ поддержало запрет на "пьяный" выгул собак

Москва, 9 июня. Парламентарии предложили ужесточить закон о выгуле животных и запретить россиянам в состоянии алкогольного опьянения, а также детям младше 14 лет находиться на улице с питомцами.

Правительство поддержало законопроект сенаторов «О внесении изменений в статьи 7 и 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», сообщают «Известия». Согласно документу, предлагается наделить регионы правом на установление новых требований к содержанию питомцев.

Речь идет о запрете на их выгул людям в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. Степень опьянения при этом могли бы устанавливать сотрудники правоохранительных органов. Также запрещается доверять животных детям младше 14 лет.

Депутаты считают необходимым установить требования к длине поводка при выгуле собак. Кроме того, для соблюдения интересов жильцов многоквартирных домов необходимо следить за количеством домашних животных, содержащихся в квартире.

Недавно зоопсихолог объяснил правила путешествия с животными в машине. Для небольших питомцев следует использовать жесткие переноски: лучше всего классические пластиковые конструкции. Их можно установить либо в багажнике, либо на заднем сидении, но обязательно хорошо закрепить.