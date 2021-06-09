Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме

Москва, 9 июня. Россияне смогут автоматически получать выплаты от государства через дополнительный сервис на портале «Госуслуги».

Представители Минтруда РФ сообщили «Известиям«, что отдельных заявлений подавать не надо будет Такая функция станет доступной в рамках социального казначейства, над которым сейчас работают в ведомстве.

Граждане для получения выплат по умолчанию должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Это коснется не всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий.