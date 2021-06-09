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00:25
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00:21
Политика
Блинкен озвучил "худшие" последствия завершения "СП-2" для США
00:21
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на выгул собак в пьяном виде
00:19
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
00:10
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:00
Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
23:50
Политика
Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли
23:43
Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
23:36
Политика
Байден продлил на год санкции против Минска
23:21
Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
23:05
Происшествия
Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове
23:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
22:59
Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
22:57
Армия
ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
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Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме

Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 9 июня. Россияне смогут автоматически получать выплаты от государства через дополнительный сервис на портале «Госуслуги».

Представители Минтруда РФ сообщили «Известиям«, что отдельных заявлений подавать не надо будет Такая функция станет доступной в рамках социального казначейства, над которым сейчас работают в ведомстве.

Граждане для получения выплат по умолчанию должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Это коснется не всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий.

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Все новости / Общество / Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
госуслуги господдержка выплаты
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