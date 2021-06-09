ПВО Сирии отражает атаку Израиля

Дамаск, 9 июня. Средства сирийского ПВО отражают ракетную атаку Израиля.

Этой информацией делится госагентство САНА. Сообщается, что атаки происходят со стороны воздушного пространства Ливана. Издание передает, что ракеты взрываются над столицей Сирии Дамаском.

Ранее сообщалось, что в США заявили о большом риске ядерного конфликта с Россией. Вашингтон и Москва должны сделать совместные усилия для снижения риска ядерной войны между странами. Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой способен снизить вероятность конфликта.