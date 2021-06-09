Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию

Москва, 9 июня. Иностранцы сотнями едут по специальной путевке через Германию в Россию для вакцинации «Спутником V».

Норвежский туроператор World Visitor занимается организацией подобных путешествий. Представители компании сообщили «Известиям», что получают заявки от жителей ФРГ и Швейцарии.

Российские власти планируют с июля самостоятельно запустить вакцинный туризм. Однако опрошенные газетой европейские вирусологи настроены скептически к данной инициативе. По их мнению, прививочная кампания в Евросоюзе продолжает набирать обороты — из-за этого массового спроса на туры ожидать не стоит.