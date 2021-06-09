Депутаты Госдумы предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей

Москва, 9 июня. Депутаты фракции «Справедливая Россия» (СР) намерены представить правительству инициативу по введению безусловного базового дохода в размере 10 тыс. рублей.

В СР считают, что введение безусловного базового дохода необходимо начать с семей с детьми, которые уже получали в пандемию денежную поддержку. Осенью в партии планируют направить в правительство проект о расширении выплат безусловного базового дохода для всех жителей России. В случае принятия проекта, ежегодно для его реализации понадобится около 18 трлн рублей. Об этом информируют "Известия".

По словам члена комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимета Сафаралиева, перед введением подобного проекта, необходимо посчитать, справится ли с этим бюджет. Депутат также назвал это решение правильным, отметив, что его реализация возможна только после 2023 года. В России рано или поздно будет введен безусловный доход, считает зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов (ЛДПР).

Эксперты сообщают, что для российского бюджета необходимая для реализации проекта сумма является неподъемной. Отмечается, что в этом году ожидается дефицит бюджета в 2,7 трлн рублей. Всемирный банк в мае рекомендовал российским властям ввести регулярную выплату для живущих за чертой бедности россиян.