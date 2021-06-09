Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ

, 9 июня. Новейшие сверхманевренные истребители Су-30СМ усилят воздушную группировку Балтийского флота.

Принципиальное решение направить дополнительную партию Су-30СМ на Балтику уже принято, сообщает со ссылкой на источники в военном ведомстве газета «Известия». Поставки будут зависеть от выполнения Гособоронзаказа. Кроме того прорабатывается вопрос дополнительного развертывания в этом регионе береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Но окончательное решение по ним пока не принято, уточнили источники издания.

Су-30СМ могут нести высокоточное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, сообщает газета. Истребители оснащены боеприпасами класса «воздух-воздух» средней и малой дальности и способны вести бой в небе, а также атаковать морские и сухопутные цели.

Ранее тренировку по развертыванию разведывательных постов в позиционном районе провели расчеты беспилотников соединения морской пехоты Балтийского флота, сообщает RT. Все расчеты уложились в нормативные сроки.