Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли

Вашингтон, 8 июня. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знает о введенных США санкциях против предприятий космической отрасли.

Накануне на брифинге для журналистов ее попросили прокомментировать заявления гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Накануне он призвал Вашингтон снять санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш. Он также подчеркнул, что от этого зависит выход России из проекта МКС.

Псаки ответила, что считает вопрос «действительно интересным». Пресс-секретарь Белого дома отметила, что об этом знает и поэтому ей нужно об этом поговорить с командой, занимающейся вопросами нацбезопасности.

Она подчеркнула, что совместная работа по вопросам космоса является одной и областей, в которых США исторически работает с Россией. По ее словам, ей придется «выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции».

Ранее Рогозин призвал НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций. Об этом информировала газета «Взгляд».