США создают «ударный отряд» против Китая

Вашингтон, 8 июня. США собирают «ударный отряд» для противостояния нечестным торговым практикам Китая. Об этом со ссылкой на заявления американской администрации сообщает Reuters.

Руководство США оценило доступ к критически важным товарам, начиная от аккумуляторов электромобилей и заканчивая полупроводниками, и выяснило, что в цепочке поставок «проделаны дыры». «Ударному отряду» предстоит выяснить, какие нарушения к этому привели. Вашингтон планирует ответить на них контрмерами в области торговли. В том числе эти меры коснутся Китая, заявили представители американской администрации.

Кроме того, Министерство торговли США решает вопрос об инициации расследования влияния импорта в значительной степени ввозимых из Китая неодимовых магнитов на национальную безопасность.

Отчет не направлен прямо против Пекина, но является частью стратегии американских властей по противостоянию Китаю. Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам, что страна столкнулась с нечестными торговыми практиками «некоторых иностранных государств», и признал, что уязвимости США в этом вопросе способствовали определенные действия китайской стороны.

Ранее Байден заявил, что КНР не должна участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий, сообщает RT. Американский лидер уточнил, что в вопросе совершенствования инфраструктуры здравоохранения и цифровой инфраструктуры демократии мира предложат альтернативу Китаю.