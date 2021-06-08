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Политика
Блинкен озвучил "худшие" последствия завершения "СП-2" для США
00:21
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на выгул собак в пьяном виде
00:19
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
00:17
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
00:10
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:00
Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
23:50
Политика
Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли
23:43
Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
23:36
Политика
Байден продлил на год санкции против Минска
23:21
Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
23:05
Происшествия
Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове
23:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
22:59
Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
22:57
Армия
ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
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США создают «ударный отряд» против Китая

Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 июня. США собирают «ударный отряд» для противостояния нечестным торговым практикам Китая. Об этом со ссылкой на заявления американской администрации сообщает Reuters.

Руководство США оценило доступ к критически важным товарам, начиная от аккумуляторов электромобилей и заканчивая полупроводниками, и выяснило, что в цепочке поставок «проделаны дыры». «Ударному отряду» предстоит выяснить, какие нарушения к этому привели. Вашингтон планирует ответить на них контрмерами в области торговли. В том числе эти меры коснутся Китая, заявили представители американской администрации.

Кроме того, Министерство торговли США решает вопрос об инициации расследования влияния импорта в значительной степени ввозимых из Китая неодимовых магнитов на национальную безопасность.

Отчет не направлен прямо против Пекина, но является частью стратегии американских властей по противостоянию Китаю. Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам, что страна столкнулась с нечестными торговыми практиками «некоторых иностранных государств», и признал, что уязвимости США в этом вопросе способствовали определенные действия китайской стороны.

Ранее Байден заявил, что КНР не должна участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий, сообщает RT. Американский лидер уточнил, что в вопросе совершенствования инфраструктуры здравоохранения и цифровой инфраструктуры демократии мира предложат альтернативу Китаю.

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сша китай экономика
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