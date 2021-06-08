Байден продлил на год санкции против Минска

Вашингтон, 8 июня. Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций против белорусских властей. Этой информацией поделились в Белом доме.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она утверждает, что американский лидер имеет полувековой опыт выступлений на мировой арене, который станет его опорой.

Встреча российского лидера и его американского коллеги пройдет 16 июня. Диалог президентов состоится в Женеве.