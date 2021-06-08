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Блинкен озвучил "худшие" последствия завершения "СП-2" для США
00:21
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на выгул собак в пьяном виде
00:19
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
00:17
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
00:10
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:00
Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
23:50
Политика
Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли
23:43
Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
23:36
Политика
Байден продлил на год санкции против Минска
23:21
Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
23:05
Происшествия
Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове
23:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
22:59
Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
22:57
Армия
ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
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Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву

Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
 /  bearinthenorth

Берлин, 8 июня. Член международного комитета бундестага по международным отношениям, Вальдемар Гердт призвал Украину перестать «жаловаться Берлину» на действия Россию.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» считает, что Москве выгодно поставлять больше природного газа, в том числе через территорию Украины. Однако для этого Киеву необходимо создать условия для транзита ресурса.

«Но для этого нужно создать условия для прокачки. Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение», — сообщил РИА Новости Гердт.

По словам парламентария, Украине нужно дать понять, что ее больше не будут «кормить» бесплатно. Переданные украинской стороне миллиарды евро «просто пропали», посетовал Гердт, напомнив, что это были налоги немецких граждан.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что если Евросоюз хочет поддержать Украину, он должен делать это за счет прямых выплат, а не платежей за транспортировку газа, сообщает RT. Он также подчеркнул, что газопровод на территории Украины продолжает эксплуатироваться в соответствии с договором между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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Все новости / Политика / Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
украина россия германия газ гердт
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