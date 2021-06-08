Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву

Берлин, 8 июня. Член международного комитета бундестага по международным отношениям, Вальдемар Гердт призвал Украину перестать «жаловаться Берлину» на действия Россию.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» считает, что Москве выгодно поставлять больше природного газа, в том числе через территорию Украины. Однако для этого Киеву необходимо создать условия для транзита ресурса.

«Но для этого нужно создать условия для прокачки. Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение», — сообщил РИА Новости Гердт.

По словам парламентария, Украине нужно дать понять, что ее больше не будут «кормить» бесплатно. Переданные украинской стороне миллиарды евро «просто пропали», посетовал Гердт, напомнив, что это были налоги немецких граждан.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что если Евросоюз хочет поддержать Украину, он должен делать это за счет прямых выплат, а не платежей за транспортировку газа, сообщает RT. Он также подчеркнул, что газопровод на территории Украины продолжает эксплуатироваться в соответствии с договором между «Газпромом» и «Нафтогазом».