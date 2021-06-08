ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19

Вашингтон, 8 июня. Программа Военно-морских сил (ВМС) США по атомным подводным лодкам типа Virginia, на реализацию которой было выделено 166 млрд долларов, столкнулась с финансовыми трудностями.

В прошлом году командование ВМС США подписало с компаниями General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries контракт на проектирование и строительство десяти новейших атомных подводных лодок (АПЛ) класса Virginia модификации Block V. Из-за пандемии коронавируса, как и многие, производители столкнулись с финансовыми проблемами и сокращением рабочих мест. Темпы реализации проекта замедлились.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет наблюдательного органа американского конгресса, из-за внутренних издержек на производстве стоимость атомных подлодок четвертого поколения увеличилась, что может привести к нежелательным задержкам в поставках субмарин. Согласно имеющимся данным, с февраля по август 2020 года «сроки поставки восьми из десяти оставшихся подводных лодок типа block IV были дополнительно отложены в среднем на четыре месяца».

Ранее сообщалось, что поступившие на вооружение Северного флота атомные подводные лодки типа «Ясень-М» всерьез напугали американских военных экспертов.