Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове

Харьков, 8 июня. Неизвестный преступник бросил гранату в Харькове.

В результате происшествия ранения получили три человека. Эту информацию передали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что женщина из Санкт-Петербурга погибла, когда пыталась спуститься с девятого этажа по простыням. Петербурженка хотела сбежать из комнаты, в которой ее запер муж, но она сорвалась с высоты, потому что ткань не выдержала.

В результате происшествия женщина получила травмы, которые стали причиной ее смерти. Сообщается, что супруг запер жену в комнате из-за ее пристрастия к алкоголю. Он пытался этим способом оградить петербурженку от спиртных напитков.