Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек

Киншаса, 8 июня. Боевики из группировки «Союзные демократические силы» (ADF) совершили нападение на деревню Булонго, которая находится на востоке Демократической Республики Конго.

Вооруженные мачете и ножами люди прибыли в населенный пункт и начали убивать мирных жителей на улице. Жан-Поль Катембо, глава деревенской коммуны, рассказал, что жертвами резни стали 22 человека, среди них женщины и дети. Также радикалы похитили нескольких граждан и увезли их в неизвестном направлении.

Люди, которые живут в Булонго, говорят, что в некоторых районах еще остались лужи крови. Правительственная армия пытается бороться с бандформированиями. Власти ДРК объявили военное положение в нескольких провинциях.

Иногда вооруженные силы республики даже выгоняли боевиков с их позиций. Однако они возвращались и убивали десятки мирных граждан в качестве мести.

Ранее уже сообщалось о том, что бойцы ADF расстреляли и зарезали 23 человека, а в марте 2021 года они также атаковали Булонго. Тогда около полуночи исламисты ворвались в дома и жестоко расправились с 15 жителями.