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00:21
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на выгул собак в пьяном виде
00:19
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
00:17
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
00:10
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:00
Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
23:50
Политика
Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли
23:43
Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
23:36
Политика
Байден продлил на год санкции против Минска
23:21
Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
23:05
Происшествия
Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове
23:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
22:59
Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
22:57
Армия
ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
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Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек

Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
Reuters  / 

Киншаса, 8 июня. Боевики из группировки «Союзные демократические силы» (ADF) совершили нападение на деревню Булонго, которая находится на востоке Демократической Республики Конго.

Вооруженные мачете и ножами люди прибыли в населенный пункт и начали убивать мирных жителей на улице. Жан-Поль Катембо, глава деревенской коммуны, рассказал, что жертвами резни стали 22 человека, среди них женщины и дети. Также радикалы похитили нескольких граждан и увезли их в неизвестном направлении.

Люди, которые живут в Булонго, говорят, что в некоторых районах еще остались лужи крови. Правительственная армия пытается бороться с бандформированиями. Власти ДРК объявили военное положение в нескольких провинциях.

Иногда вооруженные силы республики даже выгоняли боевиков с их позиций. Однако они возвращались и убивали десятки мирных граждан в качестве мести.

Ранее уже сообщалось о том, что бойцы ADF расстреляли и зарезали 23 человека, а в марте 2021 года они также атаковали Булонго. Тогда около полуночи исламисты ворвались в дома и жестоко расправились с 15 жителями.

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боевики дрк
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