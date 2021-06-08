Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект

Виндхук, 8 июня. Меры властей Намибии, направленные на борьбу с браконьерами, дали положительные результаты.

В 2021 году защитники природы зарегистрировали случаи убийства только четырех черных носорогов и одного слона.

«Данные цифры свидетельствуют о значительном снижении количества убийств животных браконьерами. А все благодаря усилиям правоохранительных органов, которые активно борются с преступлениями против дикой природы», — заявил пресс-секретарь Министерства окружающей среды Ромео Муюнда.

Муюнда объяснил, что силовики начали усиленно искать и задерживать любителей незаконной охоты на всей территории государства.

«Мы хотели бы поблагодарить нашу полицию и Вооруженные силы за то, что они арестовывают этих преступников, которые уничтожают нашу природу: носорогов, слонов и панголинов», — добавила пресс-секретарь.

Некоторые виды животных африканской страны действительно находятся в опасности. Ранее сообщалось о том, что черные носороги оказались под угрозой уничтожения в период пандемии коронавируса, потому что многие люди думают, что рог млекопитающего имеет целебные свойства и помогает справиться с инфекциями.