Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна

Санкт-Петербург, 8 июня. Малолетнему ребенку погибшего рэпера Энди Картрайта муниципальные власти Петербурга назначили временного опекуна.

Временным опекуном ребенка рэпера стала супруга Юрия Авдеева, одного из адвокатов Марины Кохал. Сама Кохал обвиняется в убийстве артиста. По словам Авдеева, ребенка уже забрали из детского дома.

Ранее Смольнинский суд отменил решение муниципальных чиновников о помещении ребенка погибшего рэпера Энди Картрайта в детский дом. Бездействие местной администрации признали незаконным. Суд обязал рассмотреть вопрос об опеке над несовершеннолетним, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Иск об опеке подавали супруга Картрайта Марина Кохал, которая находится в СИЗО по обвинению в его убийстве, а также жена одного из ее адвокатов.