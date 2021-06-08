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22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
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Политика
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22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
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Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
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Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
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Общество
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Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского

Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 8 июня. Политолог считает, что до встречи Путина и Байдена, украинский вопрос не имеет смысла даже обсуждать.

От встречи Джо Байдена и Владимира Путина зависит будущее Украины. Ведь проблемы, с которыми столкнулся Киев могут решиться только после определенных договоренностей между Вашингтоном и Москвой. А они в свою очередь не могут состояться без полного глобального урегулирования, в данный момент невозможного.

Об этом в интервью «Украина.ру» сообщил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Этим летом также планируется визит в США украинского лидера Владимира Зеленского. Американский президент Джо Байден поговорил с ним по телефону и пригласил в Вашингтон.

Ищенко считает, что Зеленского примут только после того, как состоится разговор с Путиным и никак иначе. Эксперт отметил, что Байден успокоил Зеленского, призвав не волноваться.

Ранее политолог сообщал, что Зеленский и его администрация заранее переживают зря. Он напомнил, что судьба Киева решится только на предстоящей встрече двух президентов. При этом по мнению Ищенко, стороны, скорее всего, не договорятся. В этом случае, Вашингтон, по его словам продолжит политику давления, упоминая на каждом углу «бедную Украину». В этом случае, как отмечает эксперт, Зеленский будет рад.

При этом, по словам Ростислава Ищенко, если сторонам удастся найти консенсус, то для Украины будет определено новое место на политической карте.

«Байден сказал: «Ты не беспокойся, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной»», — пояснил политолог.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет кормить Украину газом и предложил Киеву тратить деньги на собственное население, вместо армии.

По мнению Ищенко, Москва таким образом транслирует свою позицию, о которой заявляла и ранее. Он напомнил, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Вашингтону ничего не мешает заявить о своей повестке по предстоящей встрече, Россия же просто озвучила свою.

Политолог, считает, что пока украинский вопрос не имеет смысла даже обсуждать.

«Даже если в Женеве Байден будет белым и пушистым, у США все равно пока не складывается глобальное урегулирование с тем же Китаем, а Россия де-факто является союзником Китая», — пояснил Ищенко.

По мнению эксперта, отказываться от поддержки Пекина Москва не собирается.

Ранее Ростислав Ищенко комментировал вопрос вхождения Харькова в состав России.

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Все новости / Политика / Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
украина сша зеленский ищенко
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