Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки

Москва, 8 июня. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что боится читать новости после заявления пресс-секретаря администрации США Джен Псаки.

Псаки во время выступления отметила, что президент США Джо Байден готовился к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 50 лет. По словам представителя американской администрации, при подготовке саммита американская сторона делает ставку на десятилетия знакомства главы Белого дома с мировыми лидерами.

Кроме того, Псаки призналась, что почти ничего не знала об американских санкциях против предприятий российской космической отрасли и пообещала выяснить, что в Белом доме думают по этому поводу и зачем были введены эти рестрикции, уточнила Захарова.

«Я уже боюсь новости читать, если честно», — заключила представитель МИД РФ после заявления пресс-секретаря администрации США.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее также прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Он выразил надежду, что 50-летний опыт Байдена подскажет ему, что не стоит навязывать свои требования и условия российскому президенту.