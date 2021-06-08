Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину

Москва, 8 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о подготовке американского лидера Джо Байдена к встрече с Владимиром Путиным.

Псаки сообщала, что у Байдена имеется 50-летний опыт выступления на мировой сцене и общения с политиками. Она отметила, что в преддверии личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома полностью погружен в подготовку со своей командой.

Алексей Пушков выразил надежду, что 50-летний опыт Байдена подскажет ему, что не стоит навязывать свои требования и условия российскому президенту. Сенатор подчеркнул, что подобная тактика не приведет к результатам.

Пушков также предположил, что Байден не станет «играть мускулами», так как у его оппонента «они в любом случае крепче». Об этом российский сенатор написал в своем Telegram-канале.

Встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Женеве. Ранее в МИД РФ выразили надежду, что одним из решений по итогам встречи может быть возвращение послов обеих стран в местные диппредставительства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также может принять участие в саммите.