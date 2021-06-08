Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным

Вашингтон, 8 июня. Президент США Джозеф Байден с командой готовится к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, Байден ведет подготовку к своему первому зарубежному турне. Он примет участие в саммитах G7 и НАТО, а также встретится с Путиным.

Псаки подчеркнула что глава Белого дома имеет десятилетия опыта, на которые он полагается. Байден вовлечен в работу со своей командой.

«Он (Байден. — Прим. ФАН) говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США», — заявила она.

Встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Женеве. Ранее в МИД РФ выразили надежду, что одним из решений по итогам встречи может быть возвращение послов обеих стран в местные диппредставительства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите.

Ранее в Белом доме поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена. Об этом информировала газета «Взгляд».