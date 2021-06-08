Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии

Минск, 8 июня. Политолог Николай Межевич рассказал к чему приведет утверждение Дня народного единства Белоруссии Александром Лукашенко.

Взгляды Белоруссии и России едины в вопросе начала Великой отечественной войны. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По словам эксперта, именно благодаря Польскому походу Красной Армии, который по сути освободил белорусов, страна позднее смогла обрести независимость в 1991 году. Ведь марш-бросок тогда смог воссоединить Запада и Восток страны в составе СССР.

Об этом Межевич сообщил, комментируя учреждение в Белоруссии нового праздника — Дня народного единства, приуроченного ко дню начала Освободительного похода Красной армии в 1939 году.

Политолог напомнил, что часть Белоруссии была оккупирована поляками из-за подписанного в 1921 году Рижского договора. По словам Межевича, польские власти дискредитировали национальные интересы Минска, запрещая белорусский язык и пытались приостановить работу всех национальных организаций и движений в стране. Варшава решила, что Западную Белоруссию можно будет «полонизировать».

«Именно поэтому там действовали Коммунистическая партия и революционное освободительное движение», — пояснил эксперт.

Николай Межевич подчеркивает, что историческую несправедливость удалось исправить только сейчас. Он напомнил, что предложение о назначении Дня национального единства 17 сентября хотели внести давно. Эксперт лично обсуждал этот вопрос с белорусскими коллегами несколько лет назад. Уточнил он и то, что власти тоже выносили данный вопрос, но в неформальном ключе.

Межевич предположил, что данное предложение не было рассмотрено из-за боязни Минска испортить отношения с Варшавой. Он уверен, что демонстративно враждебная к Белоруссии позиция Польши вызвана именно этим.

«При этом новый праздник не является антипольским. Правильнее назвать его пробелорусским», — объяснил Николай Межевич.

Эксперт отмечает, что Минск таким образом полностью отрицает сложившийся восточноевропейский миф, повествующий о том, кто виноват в начале Второй Мировой войны.

«Теперь взгляды Минска и Москвы на начало этой войны совпадают практически до уровня единства», — объяснил он.

День народного единства утвержден президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В сообщении правительства говорится, что день станет актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, насильно разделенного в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. Отмечается, что эта дата надолго закрепился в национальной исторической традиции.

Ранее политологи неоднозначно восприняли слова Лукашенко о России как следующей цели Запада.