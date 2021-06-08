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новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
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Политика
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22:14
Политика
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22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
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Общество
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Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии

Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Минск, 8 июня. Политолог Николай Межевич рассказал к чему приведет утверждение Дня народного единства Белоруссии Александром Лукашенко.

Взгляды Белоруссии и России едины в вопросе начала Великой отечественной войны. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По словам эксперта, именно благодаря Польскому походу Красной Армии, который по сути освободил белорусов, страна позднее смогла обрести независимость в 1991 году. Ведь марш-бросок тогда смог воссоединить Запада и Восток страны в составе СССР.

Об этом Межевич сообщил, комментируя учреждение в Белоруссии нового праздника — Дня народного единства, приуроченного ко дню начала Освободительного похода Красной армии в 1939 году.

Политолог напомнил, что часть Белоруссии была оккупирована поляками из-за подписанного в 1921 году Рижского договора. По словам Межевича, польские власти дискредитировали национальные интересы Минска, запрещая белорусский язык и пытались приостановить работу всех национальных организаций и движений в стране. Варшава решила, что Западную Белоруссию можно будет «полонизировать».

«Именно поэтому там действовали Коммунистическая партия и революционное освободительное движение», — пояснил эксперт.

Николай Межевич подчеркивает, что историческую несправедливость удалось исправить только сейчас. Он напомнил, что предложение о назначении Дня национального единства 17 сентября хотели внести давно. Эксперт лично обсуждал этот вопрос с белорусскими коллегами несколько лет назад. Уточнил он и то, что власти тоже выносили данный вопрос, но в неформальном ключе.

Межевич предположил, что данное предложение не было рассмотрено из-за боязни Минска испортить отношения с Варшавой. Он уверен, что демонстративно враждебная к Белоруссии позиция Польши вызвана именно этим.

«При этом новый праздник не является антипольским. Правильнее назвать его пробелорусским», — объяснил Николай Межевич.

Эксперт отмечает, что Минск таким образом полностью отрицает сложившийся восточноевропейский миф, повествующий о том, кто виноват в начале Второй Мировой войны.

«Теперь взгляды Минска и Москвы на начало этой войны совпадают практически до уровня единства», — объяснил он.

День народного единства утвержден президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В сообщении правительства говорится, что день станет актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, насильно разделенного в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. Отмечается, что эта дата надолго закрепился в национальной исторической традиции.

Ранее политологи неоднозначно восприняли слова Лукашенко о России как следующей цели Запада.

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Все новости / Политика / Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
белоруссия польша лукашенко день народного единства
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