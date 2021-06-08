Даже если выращивание картофеля, помидор и огурцов на даче доставляет удовольствие, привлекать к этому делу помощников — идея отличная. Ведь вспашка, прополка, рыхление отнимают массу сил. Если же использовать специальные приспособления, то и времени на садовые работы потребуется меньше, и сами они не будут такими утомительными. Идеальным помощником для дачника и садовода станет культиватор.

Устройство предназначено для обработки почвы и может выполнять целый спектр работ. Но чтобы агрегат, действительно, облегчал труд, а не служил причиной огорчений, выбирать его нужно со знанием дела.

Журналист ФАН разбирался, какой культиватор для вспашки участка самый надежный, и на какие особенности нужно обращать внимание при выборе техники.

Назначение культиватора

Производители наделяют технику разными возможностями. Одни устройства отлично рыхлят почву в междурядьях, другие способны пахать целину. Пытаться с помощью одного культиватора делать все — большая ошибка. Легкий не способен эффективно работать в поле, тогда как тяжелый разочарует в обслуживании дачных шести соток.

Поэтому для удобства покупателя культиваторы принято разделять по весу. Именно масса определяет их целевое назначение.

Сверхлегкие

Вес агрегата не превышает 12 кг, а его рабочая часть максимально компактна. С ним можно легко пройтись между цветами на клумбе, обработать грунт в небольшой теплице и даже вычистить от сорняков пространство рядом с бордюрами и садовыми дорожками.

Среди сверхлегких моделей есть классические мини культиваторы: с фрезами, расположенными в нижней части и высокой ручкой для управления. Ширина прохода у них не превышает 20-26 см. А есть электротяпки, которые отличаются типом рабочей оснастки. Они оснащаются не фрезами, способными буквально кромсать почву, а железными штифтами, которые на высокой скорости вращаются вокруг своей оси. Такой инструмент идеально подходит для рыхления: даже в самых стесненных условиях, на узких грядках или компактно засаженной клумбе, он не повредит корни растений и поможет справиться с сорняками.

Легкие

Их не случайно называют лучшими культиваторами для дачи, так как именно устройства легкого класса способны выполнять все задачи, актуальные для людей, привыкших возделывать дачные сотки. Их вес не превышает 25 кг, они компактны и маневренны. С их помощью можно обрабатывать землю под посадки, а затем — междурядья, участки грунта в теплицах.

Они умеют перекапывать почву и способны углубляться до 20 см в грунт. Ширина прохода у них не превышает 30 см, а благодаря небольшому весу с работой справятся и женщина, и пожилой человек. Конструкция их компактна, нередко складная, поэтому с хранением тоже не возникает сложностей.

Факт. Легкие культиваторы предназначены для обработки дачных участков площадью 4-6 соток. Эффективны на мягкой почве, которую обрабатывают ежегодно. Не подойдут для обработки целины.

Средние

Их считают универсальными, так как такие культиваторы обладают средними показателями мощности. Но выбирать агрегат такого класса из-за его универсальности не стоит. Он станет верным решением при необходимости регулярной обработки плотного, глинистого грунта на площади от 10 соток. Отлично проявит себя на небольшой картофельной плантации или при выращивании различных сельскохозяйственных растений.

Вес устройства составляет 40-50 кг, что позволяет ему лучше углубляться в грунт в сравнении с легкими аналогами. Глубина работы фрез достигает 30 см, а ширина может быть разной — от 26 до 60 см. Многие модели позволяют задавать ширину обработки по усмотрению, а некоторые — и устанавливать глубину вспахивания, что удобно для посадки разных культур.

Справится с таким агрегатом только физически сильный мужчина, поэтому стоит правильно оценивать задачи, которые вы ставите перед культиватором. Ухаживать за клумбой и за посадками в теплице с его помощью неудобно. Он — хороший работник на открытых, просторных участках и плотном грунте.

Тяжелые

Устройства этого типа не покупают ни для дачи, ни для обработки 10 соток. Это настоящие рабочие лошадки, «мини-тракторы», способные пахать целину и обрабатывать твердый грунт на площади в 20-30 соток.

Могут весить до 100 кг, массивность позволяет им легко входить в плотную землю на 35 см. Они мощные, с возможностью переключения скоростей и реверсным режимом, который упрощает движение в обратную сторону. Ширина вспашки может достигать 160 см, что позволяет за один проход охватить максимум площади.

Факт. Тяжелые культиваторы крупногабаритные. Их выбирают для небольших фермерских и растениеводческих хозяйств.

Федеральное агентство новостей /

Тип питания культиватора

Тип питания определяет возможности устройства и удобство работы с ним. Делят агрегаты на две группы:

• электрические;

• бензиновые.

Среди первых выделяют автономные аккумуляторные модели и работающие от сети. Вторые отличаются типом двигателя.

Аккумуляторный культиватор

Компактный и удобный, так как не «привязан» к розетке. Оснащен аккумуляторной батареей, которая сохраняет заряд до 40-60 минут. Аккумуляторными производят только сверхлегкие культиваторы и электротяпки, предназначенные для ухода за небольшими грядками и клумбами. Их мощность не превышает 1,5 кВт, работают они тихо, но справятся лишь с мягким грунтом.

Электрический культиватор

Полноценный агрегат для обработки грунта, который «питается» от электрической сети. Мощность составляет до 2кВт, устройство предназначено для обработки почвы площадью 4-6 соток. Отлично подходит для дачи: не шумит, не создает выхлопов во время работы, компактный и экономичный. Практически не требует обслуживания, кроме очищения и замены фильтров.

Не подойдет для тяжелых сельскохозяйственных работ и не может использоваться продолжительное время. Но если вам нужен помощник для ежегодной перекопки дачного участка, рыхления грядок и прополки сорняков, электрический культиватор отлично справится с этими задачами.

Бензиновый культиватор

Легкие и средние агрегаты могут быть как электрическими, так и бензиновыми, но тяжелые и самые производительные оснащают только бензиновым двигателем. Они работают автономно, способны демонстрировать высокую мощность. Она в три-четыре раза выше самых мощных электрических моделей, потому устройства справляются с серьезными задачами:

• обработка грунта большой площади;

• перекопка тяжелых почв;

• глубина обработки до 35 см, а ширина — до 160 см.

Выбирать легкий бензиновый культиватор стоит, если на даче нет электричества: с его помощью можно выполнять необходимый минимум работ по обработке грунта. Средние и тяжелые модели необходимы в поле: при должном уходе они верой и правдой служат до десяти лет. Но без регулярного обслуживания мотора не «протянут» и трех сезонов, поэтому при использовании бензинового агрегата важно строго следовать рекомендациям производителя по периодичности ТО.

Факт. Культиватор может быть оснащен двухтактным или четырехтактным мотором. Первые шумные, больше дымят. Вторые более современны, экономичны и работают тише, но куда массивнее, а сама техника с таким двигателем стоит дороже.

Ручной культиватор

Отдельная группа моделей — ручные культиваторы. Они служат альтернативой садовой лопате, и благодаря особой конструкции рабочей части способны эффективно рыхлить почву и удалять из нее сорняки. Ручные модели дешевые, но их сложно сравнивать с автоматическими по эффективности.

Производители предлагают культиваторы корнеудалители и рыхлители. Для каждого вида работ нужно выбирать определенную модель.

pixabay.com / StarShadow

Технические характеристики культиватора

Выбирая между двумя моделями, сходными по весу, типу питания и цене, стоит обращать внимание на несколько особенностей.

1. Мощность. Чем она больше (в одной «весовой») категории, тем лучше. Высокая мощность требует меньших усилий от оператора во время работы. Однако не всегда старая электрическая проводка на даче способна выдержать нагрузку пусковых токов, и это стоит учитывать при выборе сетевой модели.

2. Глубина и ширина вспашки. Если устройство используется для обработки разных посадок, удобна возможность настроить ширину захвата и глубину погружения фрез в землю. Как правило, этой функцией оснащаются средние и тяжелые агрегаты.

3. Число скоростей. Тоже актуальный для тяжелой техники параметр. Наличие одной-двух скоростей позволяет оператору выбрать наиболее комфортный режим работы, а не подстраиваться под технику, которая способна «тащить» его за собой. Для массивных моделей важен и реверс: если культиватор весит более 40 кг, реверс серьезно увеличивает его маневренность и упрощает использование.

Факт. Культиваторы могут оснащаться вспомогательными колесами, а если заменить фрезы пневмошинами, на такой «автоматической тележке» можно перевозить массивные грузы.

Самый популярный культиватор

Мы подготовили рейтинг лучших культиваторов для дачи, которые не только помогут справиться с обычными задачами садовода, но и оставят бесценное время для отдыха. Ведь с такой техникой и перекопать, и взрыхлить участок получится гораздо быстрее.

Главное — понять собственные требования к агрегату и определиться с его «весовой категорией».

Daewoo Power Products DAT 2000E

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Несмотря на то, что электрическая модель относится к легкому классу, она оснащена двигателем на 2 кВт, а потому трудится очень резво и нередко заставляет пользователей задуматься о покупке утяжелителей: уж слишком стремится «машинка» уйти из борозды вприпрыжку, а для контроля ее нужно крепко фиксировать двумя руками. Из-за этого работать с техникой, а особенно, выключать ее нужно приноровиться.

По отзывам, модель надежная, с неожиданно мощным двигателем. Как и другой легкий культиватор, Daewoo не справится с непаханой землей с корнями и порослью, по после второй-третьей перепашки уже не требует поиска альтернатив. Тихий, оснащен удобной ручкой для переноски, с ним спокойно управляются и женщины. Из недостатков отмечают «склонность» разбрасывать землю по сторонам и невозможность обработки почвы с дерном.

Средняя цена 13 490 рублей.

Champion EC750

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Взглянув на характеристики культиватора Чемпион, только ленивый не захочет к нему придраться. И мощность у него всего 0,75 кВт, и ширина обработки небольшая. Но если взглянуть на модель с другой стороны, на лицо — сплошные преимущества. Малая мощность — плюс для слабой электропроводки, никаких замыканий при продолжительной работе не случится. Ширина обработки — вариант для дачного и садового использования. Ну не стоит пытаться легким культиватором бороздить целину!

Поэтому если «машинка» нужна для рыхления и перекопки регулярно обрабатываемого, мягкого грунта без сорняков, вполне можно остановиться на этой дешевой модели. Но перед использованием убедиться, что высота рукояти удобна: почему-то производитель предусмотрел лишь одно положение. И вспомнить про утяжелители: с ними агрегат справится даже с лежалой почвой.

Средняя цена 6800 рублей.

Huter GMC-1.8 1.25 л.с.

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Если электричества на даче нет, а культиватор нужен строго недорогой, можно остановиться на модели от бренда Huter. Он оснащен двухтактным бензиновым мотором, который неистово ревет и заставляет легкий агрегат буквально «бежать» по грядкам. Прекрасно справляется с рыхлением почвы, удобен в окучивании деревьев и кустов, помогает обрабатывать междурядья и рыхлить грядки с картошкой.

Но его преимущества заканчиваются там, где начинается плотная почва с травой и корнями, которые он, по отзывам, ежеминутно наматывает на фрезы и требует очищения. Во время работы производитель рекомендует периодически останавливаться и давать мотору «отдых», а еще — не экономить на масле и регулярно заливать его в движок. Если следовать этим советам, мотор прослужит долго.

Средняя цена 16 490 рублей.

MTD T/205

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Модель с бензиновым двигателем весит чуть больше 30 кг. Культиватор МТД относится к легкому классу, но вполне справляется с плотной почвой. Мощности мотора в 3,5 л.с. достаточно для прохода по влажному грунту, рыхления под кустарниками, прополки сорняков в междурядьях. Шумит агрегат не так громко, как его конкуренты: все-таки мотор здесь стоит четырехтактный, а он куда комфортнее в использовании, чем двухтактный.

Среди плюсов пользователи отмечают компактность культиватора: в багажник машины он помещается легко. Но вот стандартные фрезы считают не слишком удобными и рекомендуют производителю расширить захват фрезы до 60 см.

Средняя цена 27 990 рублей.

Зубр КАД-2500

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Мощность электрического двигателя культиватора «Зубр» лишь немного выше аналогов в легком классе, но в работе она проявляется неожиданной производительностью. Глубина обработки агрегата — 26 см, а ширина — около 45 см, что приближает его к среднему классу. Весит он также немало — почти 30 кг, поэтому не нуждается в утяжелителях, уверенно идет вперед даже по жесткой почве.

Пользователи сравнивают его эффективность с бензиновыми аналогами, но отмечают безусловное удобство. Однако важно учитывать возможности электропроводки, которая может не выдержать нагрузки от этого мощного помощника.

Средняя цена 29 879 рублей.

Caiman NANO 40K

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Недостаток всех бензиновых моделей — серьезный шум и неповоротливость. Этот малыш выглядит одним из немногих маневренных решений для небольшого участка. На культиватор «Кайман» китайского производства установлен японский мотор, и это подкупает пользователей, отмечающий тихую и надежную работу. На грядках, клумбах, мягкой почве он ведет себя идеально: идет мощно, вспахивает на глубину до 22 см, ширину полосы можно установить до 46 см. А еще модель позволяет использовать вспомогательные аксессуары, например, плуги, которые вряд ли послужат на глинистой плотной почве, но на часто обрабатываемой точно пригодятся.

По отзывам, модель настолько компактна, что ее удобно перевозить в багажнике легкового авто, а культивировать грунт с ее помощью сможет и женщина. Бензина мотор потребляет немного и при регулярном обслуживании работает без нареканий.

Средняя цена 39 117 рублей.

DDE V800 II Крот-3 7 л.с.

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Уверенный представитель среднего класса, бензиновый культиватор «Крот» готов вскапывать плотный и жесткий грунт, углубляться до 25 см и в один проход обрабатывать полосу шириной до 65 см. Коробки передач у него нет, он двигается вперед с одной скоростью, но есть реверсный режим, что делает этот пятидесятикилограммовый агрегат вполне маневренным.

По отзывам, мощный, заводится легко, стоит относительно недорого, а четырехтактный двигатель не ревет на всю округу. Важный недостаток, который отмечают все пользователи, — мгновенный износ шкива, вращающего редуктор. По какой-то причине, производитель сделал его из пластика. Решить проблему можно установкой металлического шкива, но не все сервисные центры готовы сделать это по гарантии.

Средняя цена 31 047 рублей.

Viking HB 585

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Привлекательной эту модель в среднем классе делает увеличенная ширина обработки. Культиватор «Викинг» за один проход захватывает 85 см грунта, а бензиновый двигатель мощностью более 3 л.с. позволяет ему продуктивно работать на плотных почвах и даже справляться с целиной.

По отзывам, если использовать агрегат на уже обработанной земле, он вспахивает ее в пух без особых усилий оператора. Но если в почве много корней, они наматываются на фрезы, и устройство просто «едет» по поверхности. Вес небольшой среди моделей этого класса, а продуманная эргономика делает его маневренным. Среди недостатков отмечают качество редуктора: он выходит из строя чаще всего.

Средняя цена 61 990 рублей.

Tornadica TOR-32CUL

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Ручная модель — одна из самых доступных на рынке. Она не поможет автоматизировать труд, но упростит рыхление почвы и снизит нагрузку на спину. Культиватор «Торнадика» оснащен телескопическим черенком и стальными зубьями особой формы, которые позволяют копать землю, сохраняя и влагу, и микрофлору неизменными. Предназначен для удаления сорняков, обработки приствольных кругов, рыхления грунта между кустарниками.

По отзывам, отлично достает корни из мягкой почвы, быстро собирается, обладает малым весом. Но питать иллюзий, что с помощью этого инструмента удастся легко одолеть целину, не стоит. Он эффективен только на предварительно вспаханном грунте.

Средняя цена 1115 рублей.

Картофелекопатель Торнадо

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Еще одна ручная модель, предназначенная для рыхления почвы, удаления дерна, а также выкапывания картофеля. Культиватор «Торнадо» оснащен стальными зубцами особой формы и оснащен телескопической ручкой, высоту которой можно регулировать. Работать с ним нужно приноровиться: выступающий зубец вводят в почву, а затем проворачивают рабочую часть. Картофельные клубни оказываются на поверхности. Таким же способом можно снять дерновой слой или обработать почву под деревьями, кустарниками.

По мнению пользователей, модели Торнадо на мягком грунте, действительно, удобнее в работе, чем привычные лопаты. Но если инструмент встречает более серьезные препятствия, ему не хватает прочности.

Средняя цена 1299 рублей.