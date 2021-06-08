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новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
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Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
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Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве

Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
Федеральное агентство новостей

Женева, 8 июня. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден 16 февраля встретятся в Женеве в рамках совместного саммита.

Рассуждая о возможных послаблениях США в отношении России, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский предположил, что если они и будут, американский лидер станет говорить о них только во время закрытой части переговоров.

«Байден находится под колоссальным давлением политических противников и так называемого истеблишмента. Для них сближение с Россией, любое послабление — это предательство, повод для обвинения Байдена в мягкотелости и отсутствии твердой позиции по американскому лидерству», — отметил эксперт.

Поэтому Байден не посмеет говорить о каких-то послаблениях, предположил Лозанский. К тому же Байден провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и даже согласился его принять. Эти действия стали следствием шумихи, поднятой Киевом и Евросоюзом на фоне мягкого отношения США к РФ.

Вероятно, что переговоры с Путиным начнутся с жестких заявлений Байдена. Лозанский считает, что таким образом глава Белого дома попытается усмирить критику в свой адрес. А во время закрытой части переговоров, без прессы Байден проявит благосклонность в отношении Москвы.

Ранее, бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу отметил, что США нужно пойти на сделку с Россией, потому что конфронтация негативно повлияет на мир и его безопасность. Бэндоу считает, что в обеих странах недопустимо вмешательство в выборы, под запретом должны быть «операции» в киберпространстве, исключая сбор разведданных. Также обозреватель обратился с призывом к странам ЕС придерживаться подобного подхода, отметив, что США и их союзники по НАТО должны прекратить расширение.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча лидеров стала возможна не вопреки имеющимся разногласиям, а благодаря им. Конструктивный диалог двух президентов станет хорошим способом понять намерения Кремля, считает советник.

Президент РФ Владимир Путин заявил 4 июня, что по итогам саммита он не ожидает «прорывов». При этом, глава страны отметил наличие совпадающих интересов, фигурирующих в двусторонних отношениях США и РФ.

Ранее ФАН писал о том, что жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России.

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Все новости / Политика / Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
Владимир Путин Джо Байден саммит в женеве встреча глав двух держав
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