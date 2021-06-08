Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве

Женева, 8 июня. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден 16 февраля встретятся в Женеве в рамках совместного саммита.

Рассуждая о возможных послаблениях США в отношении России, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский предположил, что если они и будут, американский лидер станет говорить о них только во время закрытой части переговоров.

«Байден находится под колоссальным давлением политических противников и так называемого истеблишмента. Для них сближение с Россией, любое послабление — это предательство, повод для обвинения Байдена в мягкотелости и отсутствии твердой позиции по американскому лидерству», — отметил эксперт.

Поэтому Байден не посмеет говорить о каких-то послаблениях, предположил Лозанский. К тому же Байден провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и даже согласился его принять. Эти действия стали следствием шумихи, поднятой Киевом и Евросоюзом на фоне мягкого отношения США к РФ.

Вероятно, что переговоры с Путиным начнутся с жестких заявлений Байдена. Лозанский считает, что таким образом глава Белого дома попытается усмирить критику в свой адрес. А во время закрытой части переговоров, без прессы Байден проявит благосклонность в отношении Москвы.

Ранее, бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу отметил, что США нужно пойти на сделку с Россией, потому что конфронтация негативно повлияет на мир и его безопасность. Бэндоу считает, что в обеих странах недопустимо вмешательство в выборы, под запретом должны быть «операции» в киберпространстве, исключая сбор разведданных. Также обозреватель обратился с призывом к странам ЕС придерживаться подобного подхода, отметив, что США и их союзники по НАТО должны прекратить расширение.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча лидеров стала возможна не вопреки имеющимся разногласиям, а благодаря им. Конструктивный диалог двух президентов станет хорошим способом понять намерения Кремля, считает советник.

Президент РФ Владимир Путин заявил 4 июня, что по итогам саммита он не ожидает «прорывов». При этом, глава страны отметил наличие совпадающих интересов, фигурирующих в двусторонних отношениях США и РФ.

Ранее ФАН писал о том, что жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России.