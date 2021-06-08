Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу

Несколько часов назад на заседании Апелляционной палаты Механизма уголовных судов в Гааге был объявлен приговор второй инстанции в отношении бывшего командующего армии Республики Сербской генерала Ратко Младича. Несмотря на просьбы защиты о переносе даты слушаний в связи с болезнью адвоката обвиняемого, руководством трибунала было принято решение огласить приговор сегодня.

После 26 лет следствия судейская коллегия приговорила Младича к пожизненному заключению. Все доводы адвокатской команды были оставлены без внимания, как и дополнительный запрос прокуратуры об осуждении за геноцид в шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

Апелляция к тому, что суд допустил несколько ошибок в приговоре первой инстанции, — когда пришел к выводу о существовании преступной группировки, члены которой действовали по сговору, — не была удовлетворена. Апелляционная палата посчитала, что приведенные доводы не доказывают того, что судебная коллегия допустила ошибку.

Суд над Младичем длился с тех пор, как ему и первому президенту Республики Сербской Радовану Караджичу было предъявлено единое обвинительное заключение. Летом 1995 года МТБЮ впервые обвинил Ратко Младича в геноциде, преступлениях против человечности и гражданского населения Боснии и Герцеговины, в том числе в ходе осады Сараево, а также в насильном удержании членов миротворческих сил.

Второе обвинительное заключение было представлено в конце 1995 года — генерала обвиняли в геноциде в Сребренице.

Федеральное агентство новостей /

Летом 1996 года судебная палата МТБЮ выдала ордер на арест бывшего командующего армией Республики Сербской. За информацию о его местонахождении предлагалось вознаграждение в 10 млн евро. В результате Младич был арестован в Сербии в 2011 году и экстрадирован в Гаагу.

За несколько часов до начала сегодняшних слушаний представители мусульманских объединений из Федерации Боснии и Герцеговины собрались перед зданием Механизма уголовных судов в Гааге. Около десяти человек вышли с символикой Армии Боснии и Герцеговины.

Накануне «Сербская радикальная партия» (СРП) под руководством Воислава Шешеля снова обратилась к правительству Сербии с просьбой срочно создать особый институт для анализа приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте политической организации, заявлено: научно-исследовательская работа такого института прольет свет на многие факты, которые могут послужить основанием для пересмотра всех приговоров Гааги. Анализ необходим для того, чтобы стереть «темные пятна» с репутации сербского народа, который был объявлен ответственным почти за все военные преступления на территории бывшей Югославии.

Представители партии считают, что в Гаагском трибунале остаются миллионы страниц нераскрытых документов, и что существует опасность их уничтожения или передаче Хорватии или Боснии и Герцеговине. По их мнению, это нанесет дополнительный ущерб национальным интересам Сербии.

Федеральное агентство новостей /

В СРП заявляют, что сербское правительство должно воспрепятствовать этому, потому что до сегодняшнего дня никто не понес ответственности за многочисленные жертвы со стороны сербского населения — в том числе и за всех невиновных, но осужденных Гаагским трибуналом.

«Тот факт, что Гаагский трибунал в своем печально известном мандате и сомнительных действиях в основном осудил сербов за преступления против хорватов и мусульман, и что никто не был привлечен к ответственности за сербские жертвы, указывает на очевидное намерение Трибунала изменить историю кровавой дезинтеграции бывшей Югославии силами США. Миллионы страниц нераскрытых документов остаются в Гаагском трибунале, и существует опасность того, что материалы будут уничтожены или переданы Хорватии или Боснии и Герцеговине, что нанесет дополнительный ущерб национальным интересам Сербии. Именно поэтому мы вновь обращаемся с просьбой к правительству Республики Сербия срочно создать Институт анализа приговоров Гааги». Правительство Сербии должно принять это обязательство из-за всех сербских жертв, за которые никто не несет ответственности, из-за всех невиновных сербов, осужденных в Гаагском трибунале, и особенно для того, чтобы установить исторические факты и остановить переписывание истории Трибуналом», — говорится в заявлении партии.

Корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах удалось пообщаться с сыном осужденного Дарко Младичем. Он рассказал, какого вердикта ожидала семья и адвокаты генерала.

Федеральное агентство новостей /

«К сожалению, Трибунал как начал свою работу, так ее и закончил. У генерала, по сути, не было права на честный процесс, ему его не обеспечили. Я только хочу поблагодарить судью Ньябе, которая единственная имела смелость высказаться против всех выводов Трибунала, обвиняющих генерала Младича. Мы скоро увидим, что конкретно она написала в своем особом мнении», — подчеркнул сын осужденного.

Что же касается дальнейших шагов, Дарко Младич подчеркнул, что адвокатская коллегия в обязательном порядке будет настаивать на так называемой ревизии процесса. В случае с другим генералом югославской армии, Веселином Шливанчичаниным, это привело к снятию обвинений и его освобождению, хотя до этого Апелляционная комиссия подтвердила приговор.

«Наш самый важный шаг — это подача прошения на ревизию, в результате которой должны быть рассмотрены факты, не принятые судом во внимание ранее, а что касается действий защиты отца по поводу смягчения условий содержания и тюремных мер, мы еще посмотрим, что тут можно сделать. Он сейчас испытывает большие проблемы со здоровьем, у него есть даже сложности с речью, а к нему отказываются допустить даже сербских докторов! В целом же мы и так работаем над тем, чтобы все осужденные МТБЮ были переведены для отбывания срока в Сербию», — подчеркнул Младич-младший.

Он высказал благодарность России за принципиальную поддержку в этом процессе — ранее при содействии депутатов Госдумы был создан Общественный совет по защите Ратко Младича.

«Мы ожидаем такую же поддержку от РФ, какая была до сих пор. Чтобы такие ad hoc (специально созданные) учреждения, как Гаагский трибунал, которые нарушают человеческие права, не могли быть сформированы в будущем», — заявил сын генерала Младича.

Подробнее об идее создания института по анализу решений Гаагского трибунала рассказал заместитель председателя «Сербской радикальной партии» Александр Шешель, сын оправданного международным судом Воислава Шешеля.

Федеральное агентство новостей /

По словам политика, создание такого рода организации крайне важно для Сербии как государства, в отношении которого было распространено много лжи, и которое страдает от исторической несправедливости. Заботой института должно стать ознакомление как можно более широкой общественности с документами, относящимися к сложному для Югославии периоду военных конфликтов 90-х годов.

«В Сербии много специалистов, которые разбираются в данном вопросе и хорошо знают все основания Гаагского трибунала для вынесения приговоров. Это и ученые, и профессоры университетов, которые занимались изучением этой темы, они станут основой нашего национального института, который будет работать для сохранения истины. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в парламенте, перед правительством Сербии, однако пока никакого официального ответа от государственных органов нам на него не поступало. Все архивы находятся на территории стран бывшей Югославии, в том числе и в Сербии. Поэтому нам нет необходимости просить документы у того же Гаагского трибунала – мы можем сами все оценить и увидеть. Решения трибунала также доступны, а значит, их правильность можно свободно проанализировать и сделать свои выводы», — подчеркнул Шешель.

Федеральное агентство новостей /

В отношении же вынесения окончательного приговора генералу Ратко Младичу политик заявил, что не ожидал никакого справедливого решения.