Вильнюс, 8 июня. Литовские власти, готовые ввести блокаду против на границе с Белоруссией, отказались от своих планов. Причина — в приказе из «брюссельского обкома», уверен политолог Сергей Марков.

Своей гипотезой о резкой перемене настроений в вильнюсских кабинетах Марков поделился в личном Telegram-канале. До этого границу с Синеоокой блокировали демонстранты, перекрывшие дорогие в знак протеста политике президента Белоруссии Александра Лукашенко. Официальные литовские власти планировали и дальше использовать участников беспорядков, чтобы саботировать торговлю соседней страны с Европой, однако в Брюсселе инициаторов блокады приструнили.

«Литва отказалась от планов блокировать границу с Белоруссией. Ранее разгневанные власти Литвы планировали руками белорусских политических антилукашенковских активистов блокировать фуры на границе. Но после строгой рекомендации из ЕС не заниматься транспортной блокадой торговли, власти Литвы отказались от идеи блокады. Ну и хорошо», — заключил эксперт.

Транспортная блокада Белоруссии ограничится только закрытием воздушных границ, предположил эксперт. Но все же отношения между официальным Минском и западными соседями остаются крайне напряженными. Ранее белорусский лидер призвал наладить в стране массовое производство стрелкового оружия. В случае войны каждая белорусская семья должна обладать полным комплектом ручного огнестрельного вооружения, заявил Александр Лукашенко.