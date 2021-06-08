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08 июня 22:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
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21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
Все новости

«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев

Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Вильнюс, 8 июня. Литовские власти, готовые ввести блокаду против на границе с Белоруссией, отказались от своих планов. Причина — в приказе из «брюссельского обкома», уверен политолог Сергей Марков.

Своей гипотезой о резкой перемене настроений в вильнюсских кабинетах Марков поделился в личном Telegram-канале. До этого границу с Синеоокой блокировали демонстранты, перекрывшие дорогие в знак протеста политике президента Белоруссии Александра Лукашенко. Официальные литовские власти планировали и дальше использовать участников беспорядков, чтобы саботировать торговлю соседней страны с Европой, однако в Брюсселе инициаторов блокады приструнили.

«Литва отказалась от планов блокировать границу с Белоруссией. Ранее разгневанные власти Литвы планировали руками белорусских политических антилукашенковских активистов блокировать фуры на границе. Но после строгой рекомендации из ЕС не заниматься транспортной блокадой торговли, власти Литвы отказались от идеи блокады. Ну и хорошо», — заключил эксперт.

Транспортная блокада Белоруссии ограничится только закрытием воздушных границ, предположил эксперт. Но все же отношения между официальным Минском и западными соседями остаются крайне напряженными. Ранее белорусский лидер призвал наладить в стране массовое производство стрелкового оружия. В случае войны каждая белорусская семья должна обладать полным комплектом ручного огнестрельного вооружения, заявил Александр Лукашенко.

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белоруссия лукашенко протесты литва блокада торговля границы
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