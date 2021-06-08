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08 июня 22:54
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новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
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Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
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21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
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Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?

Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
pixabay.com  /  Skica911

«Знаешь, мужчина изобрел автомобиль, чтобы мы могли ездить», — пел в одной из самых известных своих песен Джеймс Браун. И правда, значение автомобиля в нашей жизни трудно переоценить. 

Если говорить о России, то, по данным «Автостата», в среднем каждый третий россиянин владеет личным автомобилем. А ведь есть еще и общественный, и коммерческий транспорт. На автомобильный транспорт приходится наибольшая доля грузоперевозок в России — 67,1% на 2018 год (по данным Аналитического центра при Правительстве РФ). Спрос на автотранспортные услуги растет со стороны крупных торговых сетей и растущего числа интернет-магазинов. 

Все это говорит о том, что профессия водителя на сегодняшний день одна из самых востребованных. Куда идти учиться, где искать работу и сколько зарабатывает водитель — рассмотрим в этой статье.

О профессии 

Водителем называют того, кто управляет транспортным средством. Транспортные средства, в свою очередь, могут быть:
•    пассажирскими: личный и общественный транспорт;
•    грузовыми: еврофуры, автопоезда, фуры-рефрижераторы и т. д.;
•    специальными (спецтехника): лесовозы, бензовозы, мусоровозы, грейдеры и асфальтовые катки и другое.

Каждый из этих видов транспорта имеет свои особенности и требует от водителя определенных навыков. Помимо умения водить и знания правил дорожного движения, водитель должен обеспечить техническое обслуживание транспортного средства, осуществить частичные ремонтные работы и диагностику, проверить качество ремонта, выполненного в сервисном центре.

Любой автомобиль — транспортное средство повышенной опасности. Управление им требует ответственности, внимания, неукоснительного соблюдения техники безопасности и правил дорожного движения. 

При работе водителем нельзя пренебрегать и собственным здоровьем. Регулярные медицинские обследования, в рамках которых врач проверяет зрение, слух, артериальное давление и работу сердца, обязательны для каждого, кто управляет транспортным средством.

Необходимо помнить, что культура вождения и уважение ко всем участникам дорожного движения — залог всеобщей безопасности. 

Обучение профессии водителя

Самый просто способ научиться управлять транспортным средством (ТС) — автошкола. В этом случае, прежде всего речь идет о легковых автомобилях (права категории В). Обучение в автошколе предполагает теоретический блок и практику. 

В теорию входит техническая часть (все об автомобиле, принципах его работы, диагностике мелких неполадок и первичном техническом обслуживании собственного ТС) и правила дорожного движения (ПДД). 

Практика предполагает отработку навыков вождения двух видов: на специальной площадке, где отрабатывают самые необходимые маневры (парковка, заезд в гараж, разворот в ограниченном пространстве и другое) и вождение в городе, в реальных условиях. Практика выполняется под руководством опытного инструктора и на специально оборудованном автомобиле. 

По окончании обучения необходимо сдать экзамен (теорию и практику). При успешной сдаче выпускнику выдаются водительские права категории В. После этого можно идти работать на такси или личным водителем. Второе, впрочем, потребует водительского опыта. 

При желании работать в сфере пассажирских перевозок, прав категории В будет недостаточно. Нужно открывать категорию D, которая позволяет сесть за руль автобуса. Получить необходимое образование можно в учреждениях среднего профессионального образования и на курсах переподготовки, например, в учебно-курсовом комбинате при городском/областном транспортном предприятии.

То же касается и работы на спецтехнике — в этом случае потребуется документ о прохождении соответствующего обучения. Обучение осуществляют в профильных колледжах, например, в Московском автомобильно-дорожном колледже им. А.А. Николаева.

Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
pixabay.com  / Siggy Nowak

Водителям-дальнобойщикам тоже нужно открывать дополнительные категории водительских прав. Вождение крупногабаритных автомобилей-фур и автопоездов предполагает права категории С и СЕ (наличие прицепа более 0.75 т). Пройти обучение можно в профильных учебных заведениях (колледжах, техникумах). Также свои центры по подготовке имеют крупные автоконцерны.

Где работает и сколько зарабатывает водитель

Вариантов трудоустройства очень много. Рассмотрим некоторые сферы, где востребована профессия водителя.

Личный водитель:
•    Управляет легковым автомобилем.
•    Возит непосредственно работодателя и членов его семьи.
•    Осуществляет техническое обслуживание служебного автомобиля.
•    График работы ненормированный, по договоренности с работодателем.
•    Средняя зарплата по России: 44 тыс. в месяц.

Водитель автобуса:
•    Осуществляет пассажирские перевозки по определенному маршруту и расписанию.
•    Отвечает за техническое обслуживание ТС.
•    График работы сменный (нормированный).
•    Средняя зарплата по России: 54 тыс. в месяц.

Водитель-экспедитор:
•    Осуществляет грузоперевозки по заданному маршруту.
•    Оформляет документацию по приему/сдаче груза.
•    Контролирует погрузку и разгрузку.
•    Осуществляет первичное техобслуживание служебного автомобиля.
•    График работы, как правило, сменный.
•    Средняя зарплата по России: 47 тыс. в месяц.

Плюсы и минусы профессии

К минусам профессии можно отнести высокий уровень ответственности и риски для жизни и здоровья. Кроме этого, во многих сферах вас ждет ненормированный график. Постоянное нахождение за рулем сказывается на здоровье. 

Плюсом станет быстрое и доступное обучение, возможность побывать в разных городах и странах, востребованность профессии.

При выборе специализации и сферы работы выбирайте то, что подходит именно вам. Но помните, что каким бы водителем вы не стали, вы несете ответственности за жизнь и безопасность, как собственную, так и других участников движения. 

Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
pixabay.com  / Renee Gaudet

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работа водители
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