«Знаешь, мужчина изобрел автомобиль, чтобы мы могли ездить», — пел в одной из самых известных своих песен Джеймс Браун. И правда, значение автомобиля в нашей жизни трудно переоценить.

Если говорить о России, то, по данным «Автостата», в среднем каждый третий россиянин владеет личным автомобилем. А ведь есть еще и общественный, и коммерческий транспорт. На автомобильный транспорт приходится наибольшая доля грузоперевозок в России — 67,1% на 2018 год (по данным Аналитического центра при Правительстве РФ). Спрос на автотранспортные услуги растет со стороны крупных торговых сетей и растущего числа интернет-магазинов.

Все это говорит о том, что профессия водителя на сегодняшний день одна из самых востребованных. Куда идти учиться, где искать работу и сколько зарабатывает водитель — рассмотрим в этой статье.

О профессии

Водителем называют того, кто управляет транспортным средством. Транспортные средства, в свою очередь, могут быть:

• пассажирскими: личный и общественный транспорт;

• грузовыми: еврофуры, автопоезда, фуры-рефрижераторы и т. д.;

• специальными (спецтехника): лесовозы, бензовозы, мусоровозы, грейдеры и асфальтовые катки и другое.

Каждый из этих видов транспорта имеет свои особенности и требует от водителя определенных навыков. Помимо умения водить и знания правил дорожного движения, водитель должен обеспечить техническое обслуживание транспортного средства, осуществить частичные ремонтные работы и диагностику, проверить качество ремонта, выполненного в сервисном центре.

Любой автомобиль — транспортное средство повышенной опасности. Управление им требует ответственности, внимания, неукоснительного соблюдения техники безопасности и правил дорожного движения.

При работе водителем нельзя пренебрегать и собственным здоровьем. Регулярные медицинские обследования, в рамках которых врач проверяет зрение, слух, артериальное давление и работу сердца, обязательны для каждого, кто управляет транспортным средством.

Необходимо помнить, что культура вождения и уважение ко всем участникам дорожного движения — залог всеобщей безопасности.

Обучение профессии водителя

Самый просто способ научиться управлять транспортным средством (ТС) — автошкола. В этом случае, прежде всего речь идет о легковых автомобилях (права категории В). Обучение в автошколе предполагает теоретический блок и практику.

В теорию входит техническая часть (все об автомобиле, принципах его работы, диагностике мелких неполадок и первичном техническом обслуживании собственного ТС) и правила дорожного движения (ПДД).

Практика предполагает отработку навыков вождения двух видов: на специальной площадке, где отрабатывают самые необходимые маневры (парковка, заезд в гараж, разворот в ограниченном пространстве и другое) и вождение в городе, в реальных условиях. Практика выполняется под руководством опытного инструктора и на специально оборудованном автомобиле.

По окончании обучения необходимо сдать экзамен (теорию и практику). При успешной сдаче выпускнику выдаются водительские права категории В. После этого можно идти работать на такси или личным водителем. Второе, впрочем, потребует водительского опыта.

При желании работать в сфере пассажирских перевозок, прав категории В будет недостаточно. Нужно открывать категорию D, которая позволяет сесть за руль автобуса. Получить необходимое образование можно в учреждениях среднего профессионального образования и на курсах переподготовки, например, в учебно-курсовом комбинате при городском/областном транспортном предприятии.

То же касается и работы на спецтехнике — в этом случае потребуется документ о прохождении соответствующего обучения. Обучение осуществляют в профильных колледжах, например, в Московском автомобильно-дорожном колледже им. А.А. Николаева.

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Водителям-дальнобойщикам тоже нужно открывать дополнительные категории водительских прав. Вождение крупногабаритных автомобилей-фур и автопоездов предполагает права категории С и СЕ (наличие прицепа более 0.75 т). Пройти обучение можно в профильных учебных заведениях (колледжах, техникумах). Также свои центры по подготовке имеют крупные автоконцерны.

Где работает и сколько зарабатывает водитель

Вариантов трудоустройства очень много. Рассмотрим некоторые сферы, где востребована профессия водителя.

Личный водитель:

• Управляет легковым автомобилем.

• Возит непосредственно работодателя и членов его семьи.

• Осуществляет техническое обслуживание служебного автомобиля.

• График работы ненормированный, по договоренности с работодателем.

• Средняя зарплата по России: 44 тыс. в месяц.

Водитель автобуса:

• Осуществляет пассажирские перевозки по определенному маршруту и расписанию.

• Отвечает за техническое обслуживание ТС.

• График работы сменный (нормированный).

• Средняя зарплата по России: 54 тыс. в месяц.

Водитель-экспедитор:

• Осуществляет грузоперевозки по заданному маршруту.

• Оформляет документацию по приему/сдаче груза.

• Контролирует погрузку и разгрузку.

• Осуществляет первичное техобслуживание служебного автомобиля.

• График работы, как правило, сменный.

• Средняя зарплата по России: 47 тыс. в месяц.

Плюсы и минусы профессии

К минусам профессии можно отнести высокий уровень ответственности и риски для жизни и здоровья. Кроме этого, во многих сферах вас ждет ненормированный график. Постоянное нахождение за рулем сказывается на здоровье.

Плюсом станет быстрое и доступное обучение, возможность побывать в разных городах и странах, востребованность профессии.

При выборе специализации и сферы работы выбирайте то, что подходит именно вам. Но помните, что каким бы водителем вы не стали, вы несете ответственности за жизнь и безопасность, как собственную, так и других участников движения.