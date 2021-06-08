Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским

Москва, 8 июня. О факторах, которые могли повлиять на ложную интерпретацию Зеленским телефонного разговора с Байденом, рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

На днях президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Созвон прошел удачно, правда после возникли небольшие проблемы. Камнем преткновения стала неверное истолкование Киевом слов американского президента. Причину появления данной проблемы объяснил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с информационным порталом Life.

Эксперт объясняет, что лидеры не смогли понять друг друга из-за разного типа мышления: англосаксонское мышление элиты у Байдена и восточноевропейский тип бытового сознания у Зеленского. По словам Коровина, президент Украины не способен принимать негатив, так как срабатывает защитная реакция, присущая «глубокой травме украинской государственности». Эту травму получили многие, когда Украина выходила из состава СССР.

«Сейчас эта государственность находится «на искусственной вентиляции лёгких», - отмечает политолог.

На вопрос об альянсе Валерий Коровин ответил, что НАТО и Украина — вещи несовместимые. Кроме того, разница в типах мышления может нанести куда больший урон, нежели непонимание.

«Ее (Украину) туда можно запихнуть принудительно, как это сделали с некоторыми странами Восточной Европы, но они разломают НАТО изнутри», - отметил эксперт.

Существует и мнение о том, что Украина специально исказила телефонный разговор.