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08 июня 22:54
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новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
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21:27
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21:25
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Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
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Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским

Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
politexpert.net  /  Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Москва, 8 июня. О факторах, которые могли повлиять на ложную интерпретацию Зеленским телефонного разговора с Байденом, рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

На днях президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Созвон прошел удачно, правда после возникли небольшие проблемы. Камнем преткновения стала неверное истолкование Киевом слов американского президента. Причину появления данной проблемы объяснил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с информационным порталом Life.

Эксперт объясняет, что лидеры не смогли понять друг друга из-за разного типа мышления: англосаксонское мышление элиты у Байдена и восточноевропейский тип бытового сознания у Зеленского. По словам Коровина, президент Украины не способен принимать негатив, так как срабатывает защитная реакция, присущая «глубокой травме украинской государственности». Эту травму получили многие, когда Украина выходила из состава СССР.

«Сейчас эта государственность находится «на искусственной вентиляции лёгких», - отмечает политолог.

На вопрос об альянсе Валерий Коровин ответил, что НАТО и Украина — вещи несовместимые. Кроме того, разница в типах мышления может нанести куда больший урон, нежели непонимание.

«Ее (Украину) туда можно запихнуть принудительно, как это сделали с некоторыми странами Восточной Европы, но они разломают НАТО изнутри», - отметил эксперт.

Существует и мнение о том, что Украина специально исказила телефонный разговор.

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