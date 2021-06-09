Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман

9 июня американской актрисе израильского происхождения, обладательнице целой россыпи престижных кинопремий Натали Портман (Natalie Portman) исполняется 40 лет. По случаю юбилея одной из очаровательных интеллектуалок Голливуда ФАН вспоминает ее блестящую и разнообразную фильмографию.
Юная Матильда
Дебют актрисы состоялся в криминальной драме французского режиссера Люка Бессона «Леон» (1994), когда ей было всего 13 лет. Яркая и буйная девочка, ставшая протеже наемного убийцы, чуть не затмила главного героя в исполнении актера Жана Рено.
В кастинге на роль Матильды участвовало более двух тысяч актрис, но Бессон забраковал практически всех кандидаток, в том числе и Портман, ведь на тот момент ей было всего 10 лет. Когда же поиски зашли в тупик, пришлось заново пересмотреть все анкеты и снова пригласить на пробы юную исполнительницу. Она так убедительно сыграла сцену, что на этот раз режиссер без раздумий утвердил ее в проект, открывший девочке путевку в мир большого кино.
Падме Амидала
Роль одного из центральных персонажей в новой трилогии легендарных «Звездных войн» вывела карьеру Портман на новый уровень популярности. В фильмах, рассказывающих предысторию основных событий киносаги, актрисе достался образ благородной и гордой королевы планеты Набу Падме Амидалы. Зрителям запомнилась короткая и трагичная, но очень яркая история правительницы, сыгравшей важную роль в политических событиях, происходящих в Галактике.
Любопытно, что одну из служанок-двойников Амидалы сыграла британская актриса Кира Найтли, внешне очень похожая на Натали Портман. Известной стала история, что матери актрис не смогли отличить дочерей, когда те были в гриме и костюмах на съемках. Для Найтли, к слову, роль в «Звездных войнах» стала одной из первых в большом кино, что точно впоследствии помогло ее карьере.
Помощница анархиста
В 2006 году Натали Портман примеряет на себя необычный образ, играя в экранизации графической антиутопии Алана Мура «V — значит вендетта» (V for Vendetta). Ее героиня, обычная жительница альтернативного Лондона, оказывается втянута в партизанскую войну против тоталитарного режима. Ведет этот неравный бой анархист и борец за справедливость по прозвищу V, прикрывающийся образом заговорщика Гая Фокса.
По сюжету персонаж актрисы попадает в правительственную тюрьму, где ее наголо бреют. Сама Портман отнеслась к экстремальному образу с интересом и восторгом и говорила, что стрижка придала ей смелости. А отмечая политическую важность картины, подчеркивала, что создатели не делают четких выводов, оставляя это право за зрителем.
Одержимая балерина
Психологический триллер «Черный лебедь» (2010) мастера Даррена Аронофски стал блестящей профессиональной победой для голливудской звезды. В картине Портман играет талантливую балерину, медленно сходящую с ума во время подготовки к важной постановке.
Роль прекрасной, но одержимой танцовщицы принесла артистке престижный «Оскар», но стала настоящим испытанием тела и духа. Во время подготовки к съемкам актриса полгода ежедневно тренировалась по несколько часов и похудела почти на 10 килограммов.
После выхода фильма возник спор по поводу того, кто именно исполнил большую часть танцевальных сцен в оскароносной картине. Профессиональная балерина Сара Лейн, участвующая в съемках, утверждала, что за Портман остались всего 5% работы, когда как режиссер Аронофски настоял на том, что актриса выполнила 80% всех танцевальных па.
Астрофизик из комиксов
После серьезной драматической роли Натали Портман решила отдохнуть, сделав упор на роли в развлекательном кино. Так, в 2011 году она появляется на экране в роли ученой и подруги сердца одного из главных супергероев Marvel — скандинавского громовержца Тора. Ее Джейн Фостер получилась забавной, трогательной и смелой героиней, а игру самой актрисы критики назвали даже слишком хорошей для экранизации комиксов.
Роман с супергероем продолжился в сиквеле, однако третья часть киноприключений обошлась уже без участия Портман. Несмотря на сюжетный пробел, персонаж актрисы все же появится в следующем фильме, причем ей придется взяться за молот в буквальном смысле этого слова. Согласно сценарию, Джейн Фостер получит необыкновенные способности и станет женской версией скандинавского бога.
Джеки Кеннеди
Биографическая драма «Джеки» чилийца Пабло Ларраина показывает трагическое убийство президента Джона Кеннеди глазами его жены — первой леди США. Эстетическое и пронзительное кино погружает зрителя в переживания женщины, чьим самообладанием и стойкостью восхищался целый мир.
Готовясь к роли Жаклин Кеннеди, Портман ознакомилась с бесчисленными книгами и документальными материалами о своей героине, просмотрела архивную кинохронику, а также долго работала над акцентом и манерами. Оно того стоило: актрису номинировали на ряд престижных премий, в том числе «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.