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09 июня 03:27
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новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
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Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман

Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

9 июня американской актрисе израильского происхождения, обладательнице целой россыпи престижных кинопремий Натали Портман (Natalie Portman) исполняется 40 лет. По случаю юбилея одной из очаровательных интеллектуалок Голливуда ФАН вспоминает ее блестящую и разнообразную фильмографию.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Леон»  / 

Юная Матильда

Дебют актрисы состоялся в криминальной драме французского режиссера Люка Бессона «Леон» (1994), когда ей было всего 13 лет. Яркая и буйная девочка, ставшая протеже наемного убийцы, чуть не затмила главного героя в исполнении актера Жана Рено.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Леон»  / 

В кастинге на роль Матильды участвовало более двух тысяч актрис, но Бессон забраковал практически всех кандидаток, в том числе и Портман, ведь на тот момент ей было всего 10 лет. Когда же поиски зашли в тупик, пришлось заново пересмотреть все анкеты и снова пригласить на пробы юную исполнительницу. Она так убедительно сыграла сцену, что на этот раз режиссер без раздумий утвердил ее в проект, открывший девочке путевку в мир большого кино.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Звездные войны»  / 

Падме Амидала

Роль одного из центральных персонажей в новой трилогии легендарных «Звездных войн» вывела карьеру Портман на новый уровень популярности. В фильмах, рассказывающих предысторию основных событий киносаги, актрисе достался образ благородной и гордой королевы планеты Набу Падме Амидалы. Зрителям запомнилась короткая и трагичная, но очень яркая история правительницы, сыгравшей важную роль в политических событиях, происходящих в Галактике.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Звездные войны»  / 

Любопытно, что одну из служанок-двойников Амидалы сыграла британская актриса Кира Найтли, внешне очень похожая на Натали Портман. Известной стала история, что матери актрис не смогли отличить дочерей, когда те были в гриме и костюмах на съемках. Для Найтли, к слову, роль в «Звездных войнах» стала одной из первых в большом кино, что точно впоследствии помогло ее карьере.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «V — значит вендетта»  / 

Помощница анархиста

В 2006 году Натали Портман примеряет на себя необычный образ, играя в экранизации графической антиутопии Алана Мура «V — значит вендетта» (V for Vendetta). Ее героиня, обычная жительница альтернативного Лондона, оказывается втянута в партизанскую войну против тоталитарного режима. Ведет этот неравный бой анархист и борец за справедливость по прозвищу V, прикрывающийся образом заговорщика Гая Фокса.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «V — значит вендетта»  / 

По сюжету персонаж актрисы попадает в правительственную тюрьму, где ее наголо бреют. Сама Портман отнеслась к экстремальному образу с интересом и восторгом и говорила, что стрижка придала ей смелости. А отмечая политическую важность картины, подчеркивала, что создатели не делают четких выводов, оставляя это право за зрителем.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Черный лебедь»  / 

Одержимая балерина

Психологический триллер «Черный лебедь» (2010) мастера Даррена Аронофски стал блестящей профессиональной победой для голливудской звезды. В картине Портман играет талантливую балерину, медленно сходящую с ума во время подготовки к важной постановке.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Черный лебедь»  / 

Роль прекрасной, но одержимой танцовщицы принесла артистке престижный «Оскар», но стала настоящим испытанием тела и духа. Во время подготовки к съемкам актриса полгода ежедневно тренировалась по несколько часов и похудела почти на 10 килограммов.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Черный лебедь»  / 

После выхода фильма возник спор по поводу того, кто именно исполнил большую часть танцевальных сцен в оскароносной картине. Профессиональная балерина Сара Лейн, участвующая в съемках, утверждала, что за Портман остались всего 5% работы, когда как режиссер Аронофски настоял на том, что актриса выполнила 80% всех танцевальных па.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Тор »  / 

Астрофизик из комиксов

После серьезной драматической роли Натали Портман решила отдохнуть, сделав упор на роли в развлекательном кино. Так, в 2011 году она появляется на экране в роли ученой и подруги сердца одного из главных супергероев Marvel — скандинавского громовержца Тора. Ее Джейн Фостер получилась забавной, трогательной и смелой героиней, а игру самой актрисы критики назвали даже слишком хорошей для экранизации комиксов.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Тор »  / 

Роман с супергероем продолжился в сиквеле, однако третья часть киноприключений обошлась уже без участия Портман. Несмотря на сюжетный пробел, персонаж актрисы все же появится в следующем фильме, причем ей придется взяться за молот в буквальном смысле этого слова. Согласно сценарию, Джейн Фостер получит необыкновенные способности и станет женской версией скандинавского бога.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Джеки»  / 

Джеки Кеннеди

Биографическая драма «Джеки» чилийца Пабло Ларраина показывает трагическое убийство президента Джона Кеннеди глазами его жены — первой леди США. Эстетическое и пронзительное кино погружает зрителя в переживания женщины, чьим самообладанием и стойкостью восхищался целый мир.

Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
Кадр из фильма «Джеки»  / 

Готовясь к роли Жаклин Кеннеди, Портман ознакомилась с бесчисленными книгами и документальными материалами о своей героине, просмотрела архивную кинохронику, а также долго работала над акцентом и манерами. Оно того стоило: актрису номинировали на ряд престижных премий, в том числе «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

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натали портман фильмы голливуд актеры
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