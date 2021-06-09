Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман

9 июня американской актрисе израильского происхождения, обладательнице целой россыпи престижных кинопремий Натали Портман (Natalie Portman) исполняется 40 лет. По случаю юбилея одной из очаровательных интеллектуалок Голливуда ФАН вспоминает ее блестящую и разнообразную фильмографию.

Кадр из фильма «Леон» /

Юная Матильда

Дебют актрисы состоялся в криминальной драме французского режиссера Люка Бессона «Леон» (1994), когда ей было всего 13 лет. Яркая и буйная девочка, ставшая протеже наемного убийцы, чуть не затмила главного героя в исполнении актера Жана Рено.

Кадр из фильма «Леон» /

В кастинге на роль Матильды участвовало более двух тысяч актрис, но Бессон забраковал практически всех кандидаток, в том числе и Портман, ведь на тот момент ей было всего 10 лет. Когда же поиски зашли в тупик, пришлось заново пересмотреть все анкеты и снова пригласить на пробы юную исполнительницу. Она так убедительно сыграла сцену, что на этот раз режиссер без раздумий утвердил ее в проект, открывший девочке путевку в мир большого кино.

Кадр из фильма «Звездные войны» /

Падме Амидала

Роль одного из центральных персонажей в новой трилогии легендарных «Звездных войн» вывела карьеру Портман на новый уровень популярности. В фильмах, рассказывающих предысторию основных событий киносаги, актрисе достался образ благородной и гордой королевы планеты Набу Падме Амидалы. Зрителям запомнилась короткая и трагичная, но очень яркая история правительницы, сыгравшей важную роль в политических событиях, происходящих в Галактике.

Кадр из фильма «Звездные войны» /

Любопытно, что одну из служанок-двойников Амидалы сыграла британская актриса Кира Найтли, внешне очень похожая на Натали Портман. Известной стала история, что матери актрис не смогли отличить дочерей, когда те были в гриме и костюмах на съемках. Для Найтли, к слову, роль в «Звездных войнах» стала одной из первых в большом кино, что точно впоследствии помогло ее карьере.

Кадр из фильма «V — значит вендетта» /

Помощница анархиста

В 2006 году Натали Портман примеряет на себя необычный образ, играя в экранизации графической антиутопии Алана Мура «V — значит вендетта» (V for Vendetta). Ее героиня, обычная жительница альтернативного Лондона, оказывается втянута в партизанскую войну против тоталитарного режима. Ведет этот неравный бой анархист и борец за справедливость по прозвищу V, прикрывающийся образом заговорщика Гая Фокса.

Кадр из фильма «V — значит вендетта» /

По сюжету персонаж актрисы попадает в правительственную тюрьму, где ее наголо бреют. Сама Портман отнеслась к экстремальному образу с интересом и восторгом и говорила, что стрижка придала ей смелости. А отмечая политическую важность картины, подчеркивала, что создатели не делают четких выводов, оставляя это право за зрителем.

Кадр из фильма «Черный лебедь» /

Одержимая балерина

Психологический триллер «Черный лебедь» (2010) мастера Даррена Аронофски стал блестящей профессиональной победой для голливудской звезды. В картине Портман играет талантливую балерину, медленно сходящую с ума во время подготовки к важной постановке.

Кадр из фильма «Черный лебедь» /

Роль прекрасной, но одержимой танцовщицы принесла артистке престижный «Оскар», но стала настоящим испытанием тела и духа. Во время подготовки к съемкам актриса полгода ежедневно тренировалась по несколько часов и похудела почти на 10 килограммов.

Кадр из фильма «Черный лебедь» /

После выхода фильма возник спор по поводу того, кто именно исполнил большую часть танцевальных сцен в оскароносной картине. Профессиональная балерина Сара Лейн, участвующая в съемках, утверждала, что за Портман остались всего 5% работы, когда как режиссер Аронофски настоял на том, что актриса выполнила 80% всех танцевальных па.

Кадр из фильма «Тор » /

Астрофизик из комиксов

После серьезной драматической роли Натали Портман решила отдохнуть, сделав упор на роли в развлекательном кино. Так, в 2011 году она появляется на экране в роли ученой и подруги сердца одного из главных супергероев Marvel — скандинавского громовержца Тора. Ее Джейн Фостер получилась забавной, трогательной и смелой героиней, а игру самой актрисы критики назвали даже слишком хорошей для экранизации комиксов.

Кадр из фильма «Тор » /

Роман с супергероем продолжился в сиквеле, однако третья часть киноприключений обошлась уже без участия Портман. Несмотря на сюжетный пробел, персонаж актрисы все же появится в следующем фильме, причем ей придется взяться за молот в буквальном смысле этого слова. Согласно сценарию, Джейн Фостер получит необыкновенные способности и станет женской версией скандинавского бога.

Кадр из фильма «Джеки» /

Джеки Кеннеди

Биографическая драма «Джеки» чилийца Пабло Ларраина показывает трагическое убийство президента Джона Кеннеди глазами его жены — первой леди США. Эстетическое и пронзительное кино погружает зрителя в переживания женщины, чьим самообладанием и стойкостью восхищался целый мир.

Кадр из фильма «Джеки» /

Готовясь к роли Жаклин Кеннеди, Портман ознакомилась с бесчисленными книгами и документальными материалами о своей героине, просмотрела архивную кинохронику, а также долго работала над акцентом и манерами. Оно того стоило: актрису номинировали на ряд престижных премий, в том числе «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.