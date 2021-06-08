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08 июня 22:53
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новостей
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
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Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом

ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
Global Look Press  /  © Nicolas Maeterlinck / ZUMAPRESS.com

Банги, 8 июня. Центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain призвало правительство республики обеспечить безопасность на государственной границе с Чадом.

В агентстве заявили, что конфликт двух стран, который вылился в вооруженное противостояние африканских армий, сигнализирует об острой необходимости увеличения количества солдат и техники на пограничных постах.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы ЦАР (FACA) вступили в бой с военнослужащими Чада на границе республик. Чадские власти обвинили центральноафриканцев в незаконном пересечении государственных рубежей.

Однако свидетели происшествия опровергли данное утверждение и рассказали, что бойцы FACA преследовали радикалов, но не нарушали территориальных границ соседней страны. Некоторые считают, что это спланированная провокация, организованная Францией.

Соответствующее мнение имеет право на существование, так как Пятая республика определенно заинтересована в ресурсах Африки и влиянии, которое она может получить, если хаос вновь вернется в ЦАР.

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цар чад
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