Банги, 8 июня. Центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain призвало правительство республики обеспечить безопасность на государственной границе с Чадом.

В агентстве заявили, что конфликт двух стран, который вылился в вооруженное противостояние африканских армий, сигнализирует об острой необходимости увеличения количества солдат и техники на пограничных постах.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы ЦАР (FACA) вступили в бой с военнослужащими Чада на границе республик. Чадские власти обвинили центральноафриканцев в незаконном пересечении государственных рубежей.

Однако свидетели происшествия опровергли данное утверждение и рассказали, что бойцы FACA преследовали радикалов, но не нарушали территориальных границ соседней страны. Некоторые считают, что это спланированная провокация, организованная Францией.

Соответствующее мнение имеет право на существование, так как Пятая республика определенно заинтересована в ресурсах Африки и влиянии, которое она может получить, если хаос вновь вернется в ЦАР.