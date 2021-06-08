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новостей
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
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МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку

ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
pixabay.com  / 

Банги, 8 июня. Министерство иностранных дел Франции заморозило программу бюджетной помощи Центральноафриканской Республике объемом 10 млн евро и приостановило военное сотрудничество с африканской страной.

В заявлении МИД Пятой республики говорится, что на территории ЦАР развернулась кампания по дискредитации влияния Парижа, что и привело к отказу от предоставления средств.

Еще в конце апреля на родину отправились пять французских специалистов, прикрепленных к Министерству обороны ЦАР. Теперь прекращается и обучение военнослужащих национальной армии республики (FACA) в тренировочных лагерях Франции на территории Габона. Однако входящие в контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) представители Пятой республики останутся на местах.

При этом на набережной Кэ д’Орсе отметили, что гуманитарная помощь и проекты, приносящие пользу непосредственно населению ЦАР, будут в силе. На данные цели Париж выделил около 6 млн евро.

Последнее заявление выглядит странно на фоне недавнего скандала с посольством Франции в ЦАР. Дипведомство потребовало вернуть подарки, закупленные для детей, победивших в конкурсе Ассоциации франкоязычных стран (MAF).

Президент MAF в ЦАР Анатоль Эме Блез Багален уверен, что таким образом Париж решил наказать его за публичное осуждение преступлений бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», дестабилизировавших обстановку в государстве.

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Все новости / ЦАР / МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
франция африка цар
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