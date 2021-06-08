МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку

Банги, 8 июня. Министерство иностранных дел Франции заморозило программу бюджетной помощи Центральноафриканской Республике объемом 10 млн евро и приостановило военное сотрудничество с африканской страной.

В заявлении МИД Пятой республики говорится, что на территории ЦАР развернулась кампания по дискредитации влияния Парижа, что и привело к отказу от предоставления средств.

Еще в конце апреля на родину отправились пять французских специалистов, прикрепленных к Министерству обороны ЦАР. Теперь прекращается и обучение военнослужащих национальной армии республики (FACA) в тренировочных лагерях Франции на территории Габона. Однако входящие в контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) представители Пятой республики останутся на местах.

При этом на набережной Кэ д’Орсе отметили, что гуманитарная помощь и проекты, приносящие пользу непосредственно населению ЦАР, будут в силе. На данные цели Париж выделил около 6 млн евро.

Последнее заявление выглядит странно на фоне недавнего скандала с посольством Франции в ЦАР. Дипведомство потребовало вернуть подарки, закупленные для детей, победивших в конкурсе Ассоциации франкоязычных стран (MAF).

Президент MAF в ЦАР Анатоль Эме Блез Багален уверен, что таким образом Париж решил наказать его за публичное осуждение преступлений бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», дестабилизировавших обстановку в государстве.