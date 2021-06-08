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08 июня 22:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
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«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена

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Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 8 июня. Российский газопровод «Северный поток — 2» может стать неожиданным козырем в политических играх президента США Джо Байдена, предупреждает японская газета Japan Times.

Колумнист JT Мелвин Краусс предложил крайне нетривиальную точку зрения на роль российского проекта во внешней политике США. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует эксклюзивный пересказ японского издания.

Долгие годы официальный Вашингтон увещевал Европу, что «СП-2» — это «плохая сделка», угрожал саботажем проекта и вводил все новые и новые санкции. Однако теперь, когда «Северный поток — 2» близится к завершению, Байден объявляет о прекращении санкционных войн с трубопроводом, аргументируя это тем, что «проект почти завершен». Однако на самом деле Вашингтон увидел в «Северном потоке — 2» скрытый «джокер», способный изменить расклад сил в более крупном противостоянии — США и Китая.

Саботаж российского трубопровода мог окончательно похоронить надежды Вашингтона на трансатлантическое сотрудничество. Газ, поступающий по «Северному потоку — 2», сыграет главную роль в политике «энергетического перехода» канцлера Ангелы Меркель. Байден уже пожинает первые плоды своего благоразумия — после отказа от санкций глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин и Вашингтон наконец перешли к конструктивному и взаимовыгодному диалогу и «выстроили прекрасные отношения».

Безусловно, главным выгодоприобретателем от завершения «Северного потока — 2» является президент России Владимир Путин. Теперь Москва может прекратить транзит газа через Украину и сосредоточиться на более выгодном непосредственном взаимодействии в Берлином. И хотя будущий отказ от украинского транзита может нанести смертельный удар по украинской государственности, для США более выгодными м перспективными остаются стабильные отношения с Европой, исключающие возможный «удар в спину» в случае эскалации напряженности в отношениях с Пекином.

Сложившаяся ситуация выгодна для всех трех сторон: Вашингтон получает поддержку Берлина, Берлин — возможность реализовать экологическую политику, о которой он давно мечтал, а Москва — выгодные контракты и деньги. Также Байден, похоже, уверен, что по итогам европейского турне ему удастся не только увести Европу от Китая, но и провернуть тот же маневр с Россией. Предполагается, что Байден попытается дать сигнал Путину на саммите в Женеве: тесные экономические связи с Поднебесной чреваты угрозами национальной безопасности

Ранее своими соображениями о саммите Путина и Байдена в Женеве поделился известный политолог Евгений Сатановский. В беседе с журналистом и ведущим Владимиром Соловьевым Сатановский предположил, что Байден «прощупает почву» перед очередной эскалацией напряженности с Россией.

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Все новости / Политика / «Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
путин россия сша китай германия байден дипломатия аналитика геополитика сп-2 Северный поток — 2
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