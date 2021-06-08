«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена

Токио, 8 июня. Российский газопровод «Северный поток — 2» может стать неожиданным козырем в политических играх президента США Джо Байдена, предупреждает японская газета Japan Times.

Колумнист JT Мелвин Краусс предложил крайне нетривиальную точку зрения на роль российского проекта во внешней политике США. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует эксклюзивный пересказ японского издания.

Долгие годы официальный Вашингтон увещевал Европу, что «СП-2» — это «плохая сделка», угрожал саботажем проекта и вводил все новые и новые санкции. Однако теперь, когда «Северный поток — 2» близится к завершению, Байден объявляет о прекращении санкционных войн с трубопроводом, аргументируя это тем, что «проект почти завершен». Однако на самом деле Вашингтон увидел в «Северном потоке — 2» скрытый «джокер», способный изменить расклад сил в более крупном противостоянии — США и Китая.

Саботаж российского трубопровода мог окончательно похоронить надежды Вашингтона на трансатлантическое сотрудничество. Газ, поступающий по «Северному потоку — 2», сыграет главную роль в политике «энергетического перехода» канцлера Ангелы Меркель. Байден уже пожинает первые плоды своего благоразумия — после отказа от санкций глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин и Вашингтон наконец перешли к конструктивному и взаимовыгодному диалогу и «выстроили прекрасные отношения».

Безусловно, главным выгодоприобретателем от завершения «Северного потока — 2» является президент России Владимир Путин. Теперь Москва может прекратить транзит газа через Украину и сосредоточиться на более выгодном непосредственном взаимодействии в Берлином. И хотя будущий отказ от украинского транзита может нанести смертельный удар по украинской государственности, для США более выгодными м перспективными остаются стабильные отношения с Европой, исключающие возможный «удар в спину» в случае эскалации напряженности в отношениях с Пекином.

Сложившаяся ситуация выгодна для всех трех сторон: Вашингтон получает поддержку Берлина, Берлин — возможность реализовать экологическую политику, о которой он давно мечтал, а Москва — выгодные контракты и деньги. Также Байден, похоже, уверен, что по итогам европейского турне ему удастся не только увести Европу от Китая, но и провернуть тот же маневр с Россией. Предполагается, что Байден попытается дать сигнал Путину на саммите в Женеве: тесные экономические связи с Поднебесной чреваты угрозами национальной безопасности

Ранее своими соображениями о саммите Путина и Байдена в Женеве поделился известный политолог Евгений Сатановский. В беседе с журналистом и ведущим Владимиром Соловьевым Сатановский предположил, что Байден «прощупает почву» перед очередной эскалацией напряженности с Россией.