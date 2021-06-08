Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 00:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:21
Общество
Депутаты Госдумы предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей
00:21
Политика
Блинкен озвучил "худшие" последствия завершения "СП-2" для США
00:21
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на выгул собак в пьяном виде
00:19
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
00:17
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
00:10
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:00
Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
23:50
Политика
Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли
23:43
Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
23:36
Политика
Байден продлил на год санкции против Минска
23:21
Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
23:05
Происшествия
Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове
23:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
22:59
Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
22:57
Армия
ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
Все новости
09 июня 00:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:21
Общество
Депутаты Госдумы предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей
00:21
Политика
Блинкен озвучил "худшие" последствия завершения "СП-2" для США
00:21
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на выгул собак в пьяном виде
00:19
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
00:17
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
00:10
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:00
Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
23:50
Политика
Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли
23:43
Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
23:36
Политика
Байден продлил на год санкции против Минска
23:21
Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
23:05
Происшествия
Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове
23:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
22:59
Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
22:57
Армия
ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
Все новости

Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз

Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
pixabay.com  / 

Изменение цвета белка глаз не только придает человеку уставший вид, но и может быть симптомом серьезного заболевания. Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова объяснила ФАН, почему может меняться цвет белка и когда стоит обратиться к врачу.

Специалист рассказала, что белок в офтальмологии называют склерами — это наружная соединительнотканная оболочка глаз. Склеры имеют белый цвет и выполняют защитную и опорную функцию.

По словам врача, изменение цвета склер может быть симптомом ряда заболеваний — глазных или общесоматических.

«Существуют приобретенные и врожденные изменения. Врожденные изменения — чаще всего это меланоз, то есть очаговая или диффузная пигментация. Она проявляется в виде пятен серого, аспидного, слабо-фиолетового или коричневого цветов», — пояснила Чиненова.

Врожденные изменения белка глаз как правило не носят патологического характера и не требуют лечения. Чиненова добавила, что также существует ряд врожденных заболеваний, унаследованных по аутосомно-доминантному или рецессивному признаку, которые влияют на цвет белка. Например, синдром голубых склер — это также врожденное изменение, которое связано с нарушением структуры коллагена. Обычно этот синдром сопровождается рядом других заболеваний — тугоухость, деформация скелета и повышение ломкости костей.

Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
freepik.com  / kroshka__nastya

Однако цвет склер может измениться и после рождения, предупредила Чиненова. Если у человека меняется цвет в желтый, то это как правило является симптомом желтухи, заявила офтальмолог. В таких случаях необходимо обратиться к врачу для постановки диагноза.

«Нередко желтые белки глаз являются признаком заболевания печени. Это могут быть острый гепатит, хронический гепатит и ряд других заболеваний, требующих вмешательства специалистов. Например, желтуха новорожденных — довольно частое явление, при котором повышается уровень билирубина в крови, меняется цвет кожи и склер», — отметила офтальмолог.

Врач успокоила, что в большинстве случаев желтуха новорожденных — это физиологическое состояние. При правильном ведении у неонатолога и снижении уровня билирубина восстанавливается также и цвет склер.

Существуют и другие заболевания, которые проявляются в виде изменения цвета склер, добавила Чиненова.

«Изменения цвета склер бывает и при воспалительных заболеваниях, таких как эписклерит, склерит, иногда даже конъюнктивит. Очень сложно разобраться, что начинает краснеть – склеры, эписклеральная оболочка или конъюнктива», — рассказала офтальмолог.

При изменении цвета белка глаз Чиненова рекомендовала обращаться к врачу-офтальмологу, который поставит правильный диагноз и подберет подходящее лечение для восстановления прозрачности склер и выздоровление пациента.

Ранее донские медики впервые пересадили роговицу ребенку. Подобные операции уже успешно проводятся в двух городах России, и Ростов-на-Дону пополнил этот список.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
здоровье офтальмолог глаза
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 141992 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128434 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 78169 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 62204 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 43266 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru