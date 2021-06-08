Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз

Изменение цвета белка глаз не только придает человеку уставший вид, но и может быть симптомом серьезного заболевания. Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова объяснила ФАН, почему может меняться цвет белка и когда стоит обратиться к врачу.

Специалист рассказала, что белок в офтальмологии называют склерами — это наружная соединительнотканная оболочка глаз. Склеры имеют белый цвет и выполняют защитную и опорную функцию.

По словам врача, изменение цвета склер может быть симптомом ряда заболеваний — глазных или общесоматических.

«Существуют приобретенные и врожденные изменения. Врожденные изменения — чаще всего это меланоз, то есть очаговая или диффузная пигментация. Она проявляется в виде пятен серого, аспидного, слабо-фиолетового или коричневого цветов», — пояснила Чиненова.

Врожденные изменения белка глаз как правило не носят патологического характера и не требуют лечения. Чиненова добавила, что также существует ряд врожденных заболеваний, унаследованных по аутосомно-доминантному или рецессивному признаку, которые влияют на цвет белка. Например, синдром голубых склер — это также врожденное изменение, которое связано с нарушением структуры коллагена. Обычно этот синдром сопровождается рядом других заболеваний — тугоухость, деформация скелета и повышение ломкости костей.

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Однако цвет склер может измениться и после рождения, предупредила Чиненова. Если у человека меняется цвет в желтый, то это как правило является симптомом желтухи, заявила офтальмолог. В таких случаях необходимо обратиться к врачу для постановки диагноза.

«Нередко желтые белки глаз являются признаком заболевания печени. Это могут быть острый гепатит, хронический гепатит и ряд других заболеваний, требующих вмешательства специалистов. Например, желтуха новорожденных — довольно частое явление, при котором повышается уровень билирубина в крови, меняется цвет кожи и склер», — отметила офтальмолог.

Врач успокоила, что в большинстве случаев желтуха новорожденных — это физиологическое состояние. При правильном ведении у неонатолога и снижении уровня билирубина восстанавливается также и цвет склер.

Существуют и другие заболевания, которые проявляются в виде изменения цвета склер, добавила Чиненова.

«Изменения цвета склер бывает и при воспалительных заболеваниях, таких как эписклерит, склерит, иногда даже конъюнктивит. Очень сложно разобраться, что начинает краснеть – склеры, эписклеральная оболочка или конъюнктива», — рассказала офтальмолог.

При изменении цвета белка глаз Чиненова рекомендовала обращаться к врачу-офтальмологу, который поставит правильный диагноз и подберет подходящее лечение для восстановления прозрачности склер и выздоровление пациента.

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