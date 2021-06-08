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новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
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Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
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Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
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Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными

ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 8 июня. Эксперты Норвежского аналитического центра (РИПТО) рассказали про причины укрепления отношений Центральноафриканской Республики и России и отметили важность кооперации двух стран.

Сотрудники РИПТО заявили, что РФ и ЦАР в первую очередь намереваются бросить вызов Чаду и Франции и хотят работать сообща в данном направлении.

Чадские наемники, которые широко поддерживаются французской стороной, дестабилизируют ситуацию в Центральноафриканской Республике. Они убивают мирных жителей, грабят поселения и наносят вред национальной экономике.

Бандиты сотрудничают с остатками боевиков из ныне разбитого конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые орудуют в некоторых регионах, где находятся ценные металлы и руды. По мнению ученых, центральноафриканцы нуждаются в помощи российского союзника, так как ЦАР самостоятельно не может получить доступ к полезным ископаемым.

Правительственная армия должна нейтрализовать угрозу, исходящую от радикалов и наемников, а инструкторы из России могут помочь ей с этим. Также ЦАР необходимо оборудование для добычи природных ресурсов, которое способна предоставить Российская Федерация.

Стоит отметить, что в Париже не упускают возможности разрушить мирную жизнь центральноафриканцев, которая начала возрождаться после разгрома основных сил боевиков в стране. Совсем недавно пограничный конфликт между республиками чуть не перерос в настоящую войну.

Французские СМИ растиражировали происшествие, что усугубило и без того напряженную ситуацию. Однако два африканских государства смогли мирно договориться и создали международную комиссию, которая расследует все обстоятельства инцидента.

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рф цар
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