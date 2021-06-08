Банги, 8 июня. Эксперты Норвежского аналитического центра (РИПТО) рассказали про причины укрепления отношений Центральноафриканской Республики и России и отметили важность кооперации двух стран.

Сотрудники РИПТО заявили, что РФ и ЦАР в первую очередь намереваются бросить вызов Чаду и Франции и хотят работать сообща в данном направлении.

Чадские наемники, которые широко поддерживаются французской стороной, дестабилизируют ситуацию в Центральноафриканской Республике. Они убивают мирных жителей, грабят поселения и наносят вред национальной экономике.

Бандиты сотрудничают с остатками боевиков из ныне разбитого конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые орудуют в некоторых регионах, где находятся ценные металлы и руды. По мнению ученых, центральноафриканцы нуждаются в помощи российского союзника, так как ЦАР самостоятельно не может получить доступ к полезным ископаемым.

Правительственная армия должна нейтрализовать угрозу, исходящую от радикалов и наемников, а инструкторы из России могут помочь ей с этим. Также ЦАР необходимо оборудование для добычи природных ресурсов, которое способна предоставить Российская Федерация.

Стоит отметить, что в Париже не упускают возможности разрушить мирную жизнь центральноафриканцев, которая начала возрождаться после разгрома основных сил боевиков в стране. Совсем недавно пограничный конфликт между республиками чуть не перерос в настоящую войну.

Французские СМИ растиражировали происшествие, что усугубило и без того напряженную ситуацию. Однако два африканских государства смогли мирно договориться и создали международную комиссию, которая расследует все обстоятельства инцидента.