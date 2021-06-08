Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива

, 8 июня. Подписчики стендап-комика Ивана Абрамова стали массово отписываться от него, вычеркивая из кумиров. Причиной хейтинга стали откровения комика в внешнем виде своей супруги.

Речь идет об интервью комика YouTube-каналу Макарена, записанное еще в конце марта. Весной на него не обратили особого внимания, но после того, как один возмущенный тиктокер поделился отрывком из видео, оно стало вирусным.

В интервью юморист рассуждал о работе, семье, взаимоотношениях. В частности, слова Абрамова о жене и их отношениях возмутили зрителей. Отвечая на вопрос, как он поведет себя, если супруга наберет лишний вес, пародист ответил, что он сразу изменит свое мнение.

«Я изменю отношение к ней, 100 процентов! Я, возможно, не изменю буквально, по принципу — отомщу за дополнительные килограммы, но, относиться к ней стану хуже. Это нормально — мужики так созданы! Да все люди так созданы — нравится картинка. Понятно, что она хороший собеседник, родила мне двоих детей, но в мире-то какие красивые еще ходят!» — парировал пародист.

Развивая эту тему, Абрамов перечислил требования, которым должна соответствовать его избранница ради сохранения брака.

«Не будет стервой, не будет толстой, будет такой же кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов. Я тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать, я к ней привык», — подытожил комик.

Возмущенные зрители StandUp накинулись на Абрамова с критикой, и оставили гневные комментарии.

«Мне всегда казалось, что Иван Абрамов из комиков наиболее умный, воспитанный и интеллектуально зрелый человек. А потом это интервью… Вот так живешь себе, видишь комика, кажется, что он прикольный, а потом он открывает рот, и ты понимаешь, насколько он ненормальный. Дорогой Иван Абрамов, твои высказывания про свою жену — дикое неуважение к собственной второй половинке, ты гадкий; Иван Абрамов — синоним слова разочарование; Иван Абрамов — кэнсел (с англ. cancel – отмена, прекращение поддержки)».

Пользователи TikTok расстроены словами комика, сочувствуют его жене и надеются, что подписчики не станут ходить на выступления артиста.

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