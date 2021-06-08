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08 июня 21:27
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новостей
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
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Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива

Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
instagram.com  /  @abramov_ivan

, 8 июня. Подписчики стендап-комика Ивана Абрамова стали массово отписываться от него, вычеркивая из кумиров. Причиной хейтинга стали откровения комика в внешнем виде своей супруги.

Речь идет об интервью комика YouTube-каналу Макарена, записанное еще в конце марта. Весной на него не обратили особого внимания, но после того, как один возмущенный тиктокер поделился отрывком из видео, оно стало вирусным.

В интервью юморист рассуждал о работе, семье, взаимоотношениях. В частности, слова Абрамова о жене и их отношениях возмутили зрителей. Отвечая на вопрос, как он поведет себя, если супруга наберет лишний вес, пародист ответил, что он сразу изменит свое мнение.

«Я изменю отношение к ней, 100 процентов! Я, возможно, не изменю буквально, по принципу — отомщу за дополнительные килограммы, но, относиться к ней стану хуже. Это нормально — мужики так созданы! Да все люди так созданы — нравится картинка. Понятно, что она хороший собеседник, родила мне двоих детей, но в мире-то какие красивые еще ходят!» — парировал пародист.

Развивая эту тему, Абрамов перечислил требования, которым должна соответствовать его избранница ради сохранения брака.

«Не будет стервой, не будет толстой, будет такой же кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов. Я тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать, я к ней привык», — подытожил комик.

Возмущенные зрители StandUp накинулись на Абрамова с критикой, и оставили гневные комментарии.

«Мне всегда казалось, что Иван Абрамов из комиков наиболее умный, воспитанный и интеллектуально зрелый человек. А потом это интервью…

Вот так живешь себе, видишь комика, кажется, что он прикольный, а потом он открывает рот, и ты понимаешь, насколько он ненормальный. Дорогой Иван Абрамов, твои высказывания про свою жену — дикое неуважение к собственной второй половинке, ты гадкий;

Иван Абрамов — синоним слова разочарование;

Иван Абрамов — кэнсел (с англ. cancel – отмена, прекращение поддержки)».

Пользователи TikTok расстроены словами комика, сочувствуют его жене и надеются, что подписчики не станут ходить на выступления артиста.

Ранее ФАН писал о том, что актриса Кристина Асмус намекнула фанатам на причину развода с Харламовым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
иван абрамов стендап-комик звездные новости скандал в шоу-бизнесе
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