Практика делить налогоплательщиков на «обычных» и «богатых» появилась в России лишь недавно, а потому вызывает множество вопросов. По какому принципу государство относит граждан к одной или другой категории? Кто должен платить налог на доходы богатых? Как правильно рассчитывать его и уплачивать в казну?

На эти вопросы журналисту ФАН ответила эксперт по налогообложению Мария Гайнутдинова.

фото из личного архива Марии Гайнутдиновой /

Что такое налог на сверхдоходы

Повышенная ставка предусмотрена в отношении одного из прямых сборов — подоходного. Он рассчитывается на основании доходов, полученных физическим лицом и подтвержденных «официально».

До 2021 года в стране действовала единая ставка для всех — 13%. Именно столько платили из своей зарплаты все официально трудоустроенные граждане. И при зарплате учителя или врача в 30-50 тыс. рублей, и при заработке топ-менеджера нефтяной компании более миллиона рублей каждый из них перечислял в бюджет 13% своих доходов.

Но с января 2021 года законодатель предложил иной, более справедливый подход к налогообложению: тот, кто зарабатывает больше, пусть и в казну платит больше. Таким порогом уровня доходов признана сумма в 5 млн рублей.

Если человек зарабатывает больше этой суммы в течение года, то есть более 416 тыс. рублей в месяц, он официально признается богатым и должен платить налоги по повышенной ставке: уже не 13, а 15%. Соответствующий закон был подписан президентом в конце 2020 года и вступил в силу с января 2021 года.

«Законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина, — комментирует эксперт по налогообложению Мария Гайнутдинова. — Он призван увеличить доходы бюджета, снизившиеся во время пандемии, за счет увеличения налоговой нагрузки для состоятельных граждан».

Федеральное агентство новостей /

Как рассчитывать налог 15 процентов для богатых

У новой налоговой нормы есть несколько нюансов.

Первый — по повышенной ставке нужно платить не от всей суммы заработка. Речь идет о превышении «лимита» в 5 млн рублей. Например, если уровень доходов за год составит 6,5 млн, повышенный налог будет начислен на полтора миллиона рублей. Таким образом, человек заплатит в бюджет:

• 13% от 5 млн рублей = 650 тыс. рублей;

• 15% от 1,5 млн рублей = 225 тыс. рублей.

Всего 875 тыс. рублей.

Второй — повышенной ставкой облагаются не все доходы. Не нужно учитывать в расчете те, что получены от:

• продажи имущества или его части;

• получения выплаты по страховке;

• получения пенсии.

Эти исключения прописаны в Налоговом кодексе.

Так как повышенная ставка касается не всей суммы заработка, а только его части, пересчитывать всю налоговую сумму за год не потребуется. Дополнительный сбор нужно будет оплачивать по отдельному платежному поручению и на отдельный бюджетный код. Министерством финансов уже утверждены необходимые КБК, на которые будут направляться средства. Использовать их планируется на социально значимые задачи:

• лечение детей с редкими и сложными заболеваниями;

• покупку дорогих лекарств и реабилитационной техники;

• проведение высокотехнологичных операций.

«Назвать этот налог прогрессивным, несмотря на его социальную направленность, сложно, — отмечает Мария Гайнутдинова. — Во-первых, увеличение ставки предусмотрено совсем небольшое — всего на два процента, а средства будут уплачиваться не от всей суммы заработка, а только от его части. Во-вторых, существует множество налоговых режимов для предпринимателей и самозанятых, которые позволяют вообще не платить НДФЛ. Правильно применяя эти налоговые режимы, состоятельные граждане абсолютно законно уходят от этого вида налогообложения».

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Сохранится ли повышенный налог для богатых в будущем

Новая норма только введена в действие, и ближайший год покажет ее эффективность. По итогам первого квартала 2021 года, резкого увеличения бюджетных сборов не произошло. По мнению экспертов, это связано с тем, что доходы обеспеченных граждан на фоне пандемии «просели» точно так же, как у всех остальных. Кроме того, сбор рассчитывается от суммы годового заработка, а потому превышение «лимитов» у многих физлиц станет понятным только к концу текущего года.

Несмотря на это, вряд ли стоит ожидать отмены повышенной налоговой ставки для богатых в ближайшие годы. Более того, по мнению эксперта, существует вероятность ее постепенного повышения.

«Подобная прогрессивная шкала налогообложения действует во многих странах, — уточняет Мария Гайнутдинова. — Например, в Великобритании люди, зарабатывающие менее 12500 фунтов в год, вообще освобождены от налогового бремени, тогда как при заработке свыше 150 тысяч фунтов граждане обязаны перечислять в бюджет 45% от доходов. В США ставки варьируются в пределах 10-39%, а в Швеции обеспеченные люди отдают государству 57% собственных доходов в виде налога».

Поэтому, несмотря на незначительное повышение налоговой нагрузки, в нашей стране она остается одной из самых низких в Европе. Однако есть основания полагать, что эти изменения — лишь «пилотный проект», который позволит протестировать и оценить эффективность внедрения прогрессивной налоговой шкалы в России. По его итогам правительство будет принимать дальнейшие решения об изменении налогообложения для обеспеченных граждан.

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Как заплатить налог для богатых в 2021 году

В практике уплаты налогов ничего не меняется. Граждане, как и раньше, обязаны заполнять и подавать в налоговую декларации с указанием доходов. Если по итогу года сумма превысит 5 млн рублей, налогоплательщику придет не одно, а сразу два уведомления о необходимости перечислить средства в бюджет.

Для россиян, которые получают высокую заработную плату, превышающую «лимит», также нововведений не будет. Удерживать НДФЛ из зарплаты и перечислять в бюджет — работа бухгалтерии. До достижения «лимитной суммы» удерживать будут 13% от заработка, после ее превышения — 15%.

А вот другое налоговое нововведение коснется куда большего количества граждан. С нынешнего года налогом стали облагать доходы с депозитов, сумма которых превышает 1 млн рублей. Декларировать заработок не потребуется: банки обязаны передавать сведения о таких вкладах в налоговую службу. Налоговики будут рассчитывать размеры сборов по вкладам, аналогично транспортному и земельному налогам, и отправлять гражданам платежки. Первые уведомления о новом платеже россияне получат в 2022 году.