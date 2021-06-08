Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 22:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
Все новости
08 июня 22:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
Все новости

От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году

Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

Практика делить налогоплательщиков на «обычных» и «богатых» появилась в России лишь недавно, а потому вызывает множество вопросов. По какому принципу государство относит граждан к одной или другой категории? Кто должен платить налог на доходы богатых? Как правильно рассчитывать его и уплачивать в казну? 

На эти вопросы журналисту ФАН ответила эксперт по налогообложению Мария Гайнутдинова

Эксперт по налогообложению Мария Гайнутдинова
фото из личного архива Марии Гайнутдиновой  / 

Что такое налог на сверхдоходы

Повышенная ставка предусмотрена в отношении одного из прямых сборов — подоходного. Он рассчитывается на основании доходов, полученных физическим лицом и подтвержденных «официально». 

До 2021 года в стране действовала единая ставка для всех — 13%. Именно столько платили из своей зарплаты все официально трудоустроенные граждане. И при зарплате учителя или врача в 30-50 тыс. рублей, и при заработке топ-менеджера нефтяной компании более миллиона рублей каждый из них перечислял в бюджет 13% своих доходов. 

Но с января 2021 года законодатель предложил иной, более справедливый подход к налогообложению: тот, кто зарабатывает больше, пусть и в казну платит больше. Таким порогом уровня доходов признана сумма в 5 млн рублей. 

Если человек зарабатывает больше этой суммы в течение года, то есть более 416 тыс. рублей в месяц, он официально признается богатым и должен платить налоги по повышенной ставке: уже не 13, а 15%. Соответствующий закон был подписан президентом в конце 2020 года и вступил в силу с января 2021 года. 

«Законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина, — комментирует эксперт по налогообложению Мария Гайнутдинова. — Он призван увеличить доходы бюджета, снизившиеся во время пандемии, за счет увеличения налоговой нагрузки для состоятельных граждан».

Величина налога на сверхдоходы — комментарий эксперта
Федеральное агентство новостей  / 

Как рассчитывать налог 15 процентов для богатых

У новой налоговой нормы есть несколько нюансов. 

Первый — по повышенной ставке нужно платить не от всей суммы заработка. Речь идет о превышении «лимита» в 5 млн рублей. Например, если уровень доходов за год составит 6,5 млн, повышенный налог будет начислен на полтора миллиона рублей. Таким образом, человек заплатит в бюджет: 

•    13% от 5 млн рублей = 650 тыс. рублей;
•    15% от 1,5 млн рублей = 225 тыс. рублей.

Всего 875 тыс. рублей. 

Второй — повышенной ставкой облагаются не все доходы. Не нужно учитывать в расчете те, что получены от:

•    продажи имущества или его части;
•    получения выплаты по страховке;
•    получения пенсии.

Эти исключения прописаны в Налоговом кодексе. 

Так как повышенная ставка касается не всей суммы заработка, а только его части, пересчитывать всю налоговую сумму за год не потребуется. Дополнительный сбор нужно будет оплачивать по отдельному платежному поручению и на отдельный бюджетный код. Министерством финансов уже утверждены необходимые КБК, на которые будут направляться средства. Использовать их планируется на социально значимые задачи: 

•    лечение детей с редкими и сложными заболеваниями;
•    покупку дорогих лекарств и реабилитационной техники;
•    проведение высокотехнологичных операций.

«Назвать этот налог прогрессивным, несмотря на его социальную направленность, сложно, — отмечает Мария Гайнутдинова. — Во-первых, увеличение ставки предусмотрено совсем небольшое — всего на два процента, а средства будут уплачиваться не от всей суммы заработка, а только от его части. Во-вторых, существует множество налоговых режимов для предпринимателей и самозанятых, которые позволяют вообще не платить НДФЛ. Правильно применяя эти налоговые режимы, состоятельные граждане абсолютно законно уходят от этого вида налогообложения». 

Исчислять налог будут не от всех доходов
pixabay.com  / 

Сохранится ли повышенный налог для богатых в будущем

Новая норма только введена в действие, и ближайший год покажет ее эффективность. По итогам первого квартала 2021 года, резкого увеличения бюджетных сборов не произошло. По мнению экспертов, это связано с тем, что доходы обеспеченных граждан на фоне пандемии «просели» точно так же, как у всех остальных. Кроме того, сбор рассчитывается от суммы годового заработка, а потому превышение «лимитов» у многих физлиц станет понятным только к концу текущего года. 

Несмотря на это, вряд ли стоит ожидать отмены повышенной налоговой ставки для богатых в ближайшие годы. Более того, по мнению эксперта, существует вероятность ее постепенного повышения. 

«Подобная прогрессивная шкала налогообложения действует во многих странах, — уточняет Мария Гайнутдинова. — Например, в Великобритании люди, зарабатывающие менее 12500 фунтов в год, вообще освобождены от налогового бремени, тогда как при заработке свыше 150 тысяч фунтов граждане обязаны перечислять в бюджет 45% от доходов. В США ставки варьируются в пределах 10-39%, а в Швеции обеспеченные люди отдают государству 57% собственных доходов в виде налога». 

Поэтому, несмотря на незначительное повышение налоговой нагрузки, в нашей стране она остается одной из самых низких в Европе. Однако есть основания полагать, что эти изменения — лишь «пилотный проект», который позволит протестировать и оценить эффективность внедрения прогрессивной налоговой шкалы в России. По его итогам правительство будет принимать дальнейшие решения об изменении налогообложения для обеспеченных граждан.

Прогрессивная налоговая шкала действует в странах Европы и в США
pixabay.com  / Gerd Altmann

Как заплатить налог для богатых в 2021 году

В практике уплаты налогов ничего не меняется. Граждане, как и раньше, обязаны заполнять и подавать в налоговую декларации с указанием доходов. Если по итогу года сумма превысит 5 млн рублей, налогоплательщику придет не одно, а сразу два уведомления о необходимости перечислить средства в бюджет. 

Для россиян, которые получают высокую заработную плату, превышающую «лимит», также нововведений не будет. Удерживать НДФЛ из зарплаты и перечислять в бюджет — работа бухгалтерии. До достижения «лимитной суммы» удерживать будут 13% от заработка, после ее превышения — 15%.

А вот другое налоговое нововведение коснется куда большего количества граждан. С нынешнего года налогом стали облагать доходы с депозитов, сумма которых превышает 1 млн рублей. Декларировать заработок не потребуется: банки обязаны передавать сведения о таких вкладах в налоговую службу. Налоговики будут рассчитывать размеры сборов по вкладам, аналогично транспортному и земельному налогам, и отправлять гражданам платежки. Первые уведомления о новом платеже россияне получат в 2022 году.

Вернуться назад

Все новости / Общество / От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
налоги налог на роскошь
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 139729 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128303 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 77730 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 60694 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 42179 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru