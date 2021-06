Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР

Банги, 8 июня. Представитель Африканского союза опроверг информацию о том, что совместная делегация АС, Евросоюза и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) приезжала в ЦАР, чтобы убедить главу государства начать переговоры с боевиками.

Центральноафриканская Республика готовится к общенациональному диалогу, участие в котором примут политические и общественные лидеры страны. В рамках подготовки к мероприятию президент Фостен-Арканж Туадера провел серию консультаций с представителями различных слоев общества.

При этом глава ЦАР совершенно однозначно заявил, что переговоры с теми, кто поднял руку на мирное население, невозможны. Позиция Туадера встретила одобрение рядовых граждан, но со стороны Запада не раз звучали призывы наладить общение с главарями преступных группировок.

Авторитетное африканское издание Jeune Afrique проинформировало, что недавний визит совместной делегации ЕС, АС и ЭСЦАГ также преследовал цель убедить центральноафриканского лидера подключить к республиканскому диалогу экс-президента Франсуа Бозизе.

Бывший глава ЦАР несет ответственность за создание и управление конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), боевики которого пытались совершить государственный переворот в стране. Также на Бозизе наложены персональные санкции ООН, а правительство ЦАР выписало международный ордер на его арест.

Федеральное агентство новостей /

Диалог с таким человеком попросту невозможен, о чем заявил комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколь Адой. Он подчеркнул, что АС призывает СМИ и политических деятелей воздерживаться от пропаганды разжигания ненависти и дезинформации.

Reiterated to the press, the #AU's commitment to help #CAR address the challenges it currently faces by preserving democracy, peace, security and stability throughout the region, and called on media and political actors to refrain from propagating hate speech and disinformation pic.twitter.com/AdO4x4ZEQy