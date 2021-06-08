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ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
Все новости
08 июня 22:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
Все новости

Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР

ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
Global Look Press  /  © Li Yan / imago stock&people

Банги, 8 июня. Представитель Африканского союза опроверг информацию о том, что совместная делегация АС, Евросоюза и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) приезжала в ЦАР, чтобы убедить главу государства начать переговоры с боевиками.

Центральноафриканская Республика готовится к общенациональному диалогу, участие в котором примут политические и общественные лидеры страны. В рамках подготовки к мероприятию президент Фостен-Арканж Туадера провел серию консультаций с представителями различных слоев общества.

При этом глава ЦАР совершенно однозначно заявил, что переговоры с теми, кто поднял руку на мирное население, невозможны. Позиция Туадера встретила одобрение рядовых граждан, но со стороны Запада не раз звучали призывы наладить общение с главарями преступных группировок.

Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
facebook.com  / @Renaissance.cf

Авторитетное африканское издание Jeune Afrique проинформировало, что недавний визит совместной делегации ЕС, АС и ЭСЦАГ также преследовал цель убедить центральноафриканского лидера подключить к республиканскому диалогу экс-президента Франсуа Бозизе.

Бывший глава ЦАР несет ответственность за создание и управление конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), боевики которого пытались совершить государственный переворот в стране. Также на Бозизе наложены персональные санкции ООН, а правительство ЦАР выписало международный ордер на его арест.

Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Диалог с таким человеком попросту невозможен, о чем заявил комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколь Адой. Он подчеркнул, что АС призывает СМИ и политических деятелей воздерживаться от пропаганды разжигания ненависти и дезинформации.

«Мы даже не упоминали бывшего президента Бозизе и не договаривались о нем с Туадера. Мы призвали все заинтересованные стороны решительно осудить тех, кто взялся за оружие для захвата государственной власти. Наша задача — содействие миру в ЦАР», — заявил представитель Африканского союза.

Таким образом, совместная делегация ЕС, АС и ЭСЦАГ расценивает статью Jeune Afrique как дезинформацию, опубликованную в интересах CPC.

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африка цар
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