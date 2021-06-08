Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари

Банги, 8 июня. Семьи членов коалиции радикальных исламистских группировок «Селека» покидают центральноафриканский город Бамбари.

Событие обрадовало местных жителей, так как раньше боевики приезжали к родственникам в данный населенный пункт, чтобы навестить их.

«Бандформирования скрываются в лесах, они боятся правительственную армию и российских союзников. Несколько раз в месяц по ночам вооруженные люди навещают семьи, которые живут в Бамбари. Теперь они сюда не приедут, потому что не к кому», — рассказал горожанин.

Другая часть людей уверена в том, что не стоит так относиться к родственникам радикалов, ведь они тоже являются заложниками этой драматичной ситуации.

«Все боевики обязаны сложить оружие и сдаться, суд определит их судьбу. Их семьи не должны подвергаться гонениям, так как они невиновны в чужих преступлениях», — считает пожилой мужчина из Бамбари.

Для многих жителей уход бандитов остается загадкой. Некоторые центральноафриканцы, проживающие в этом районе, рассказывают пугающие истории о том, что раньше радикалы использовали родственников, как прикрытие во время боев с Вооруженными силами ЦАР (FACA). Они защищались от пуль, выставляя женщин и детей на линию огня.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие FACA при поддержке российских инструкторов взяли под контроль город Бамбари и восстановили безопасность в префектуре.