Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 21:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
Все новости
08 июня 21:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
Все новости

Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари

ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 8 июня. Семьи членов коалиции радикальных исламистских группировок «Селека» покидают центральноафриканский город Бамбари.

Событие обрадовало местных жителей, так как раньше боевики приезжали к родственникам в данный населенный пункт, чтобы навестить их.

«Бандформирования скрываются в лесах, они боятся правительственную армию и российских союзников. Несколько раз в месяц по ночам вооруженные люди навещают семьи, которые живут в Бамбари. Теперь они сюда не приедут, потому что не к кому», — рассказал горожанин.

Другая часть людей уверена в том, что не стоит так относиться к родственникам радикалов, ведь они тоже являются заложниками этой драматичной ситуации.

«Все боевики обязаны сложить оружие и сдаться, суд определит их судьбу. Их семьи не должны подвергаться гонениям, так как они невиновны в чужих преступлениях», — считает пожилой мужчина из Бамбари.

Для многих жителей уход бандитов остается загадкой. Некоторые центральноафриканцы, проживающие в этом районе, рассказывают пугающие истории о том, что раньше радикалы использовали родственников, как прикрытие во время боев с Вооруженными силами ЦАР (FACA). Они защищались от пуль, выставляя женщин и детей на линию огня.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие FACA при поддержке российских инструкторов взяли под контроль город Бамбари и восстановили безопасность в префектуре.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
цар селека
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 135485 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128000 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 76933 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 58112 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 40113 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru