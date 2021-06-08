Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону

Париж, 8 июня. Премьер-министр Франции Жан Кастекс отреагировал на инцидент с оплеухой президенту страны Эммануэлю Макрону. По словам политика, пощечина главе государства стала ударом по демократии.

Кастек выступил с речью на заседании нацсобрания. Демократия не предполагает физического столкновения с оппонентом, подчеркнул он. Недопустимы насилие и вербальная агрессия, убежден политик.

«Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия — это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно», — сказал премьер-министр.

Ранее президент получил пощечину во время визита в департамент Дром. Его ударил неизвестный мужчина. Макрон возмутился инциденту и заявил, что такие люди недостойны участия в политической дискуссии.