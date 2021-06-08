Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией

Москва, 8 июня. Опытом «Холодной войны» можно воспользоваться для перезагрузки глобального мироустройства, считает экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.

Свою позицию австрийский политик обозначил на экспертном форуме «Примаковские чтения». Он считает, что это поможет создать взаимовыгодную систему международных отношений.

Шюссель напомнил, что в 1975 году в сотворении нового мирового порядка участвовали 25 стран, договор был формальный и очень сложный, но государствам удалось найти такой компромисс, который был выгоден всем.

«У каждого был свой выбор – присоединяться к какому-то союзу или нет», — заметил Шюссель.

В нынешней геополитической обстановке странам Евросоюза и России необходимо восстановить разрушенное доверие и найти точки соприкосновения для сотрудничества. Необходимо спроектировать ситуацию, когда «каждый выигрывает, где выиграют все», подчеркнул бывший руководитель Австрии.

Россия может стать для Евросоюза «идеальным партнером», сотрудничество ЕС и РФ сможет перезагрузить глобальный мировой порядок, заявил Шлюссель.

«Потенциал, который может предложить Россия, колоссален», — считает политик.

Российский политолог Дмитрий Куликов отметил, что РФ не распыляется и не реагирует на провокации прибалтийских стран, все силы она сосредоточила на выполнении конкретных проектов. Внутренний упадок в Прибалтийских республиках мешает им объективно смотреть на отношения с Россией.