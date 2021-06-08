Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 21:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
Все новости
08 июня 21:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
Все новости

Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике

  /   Обновлено: 08 июня 2021 21:17
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
Global Look Press  /  © Shaukat Ahmed

Мехико, 8 июня. Первый пациент, у которого был обнаружен мукормикоз, скончался в Мексике. Об этом сообщает издание Milenio. Через несколько дней после диагностирования черного грибка 34-летний Грегорио Авенданьо умер в Национальном медицинском центре Ла-Раса в Мехико.

4 июня пациенту была сделана операция по удалению ткани, пораженной грибковой инфекцией, в результате которой он потерял глаз и часть носа. Несмотря на хирургическое вмешательство, Авенданьо продолжил находиться в тяжелом состоянии.

По словам родственников, мужчина страдал анорексией и диабетом. Кроме того, около месяца назад он восстановился после коронавируса, из-за которого пребывал в слабом состоянии здоровья.

29 мая пациент столкнулся с острой головной болью и кровотечением из носа, и члены его семьи вызвали скорую помощь. В медучреждении у Авенданьо проявились симптомы паралича левой стороны лица, а также возникли синяки под левым глазом и на носу.

Врачи больницы установили, что грибковая инфекция была в поздней стадии развития и достигла мозга пациента.

Родственники пострадавшего намерены подать жалобу на Мексиканский институт социального обеспечения из-за задержки в диагностировании и лечении. Мужчина провел пять дней в больнице №71 в муниципалитете Чалко без должного ухода, хотя уже тогда был в тяжелом состоянии. Затем Авенданьо перевезли в Мехико, где он скончался четыре дня спустя.

Мукормикоз — инфекционное заболевание, вызванное определенными видами плесневого грибка. Смертность от него составляет 54%. Споры «черной плесени» представляют угрозу для людей, имеющих серьезные нарушения в работе иммунной системы, в том числе ВИЧ/СПИД, злокачественные заболевания крови, сахарный диабет, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.

В последние дни грибковая инфекция оказалась в центре внимания из-за эпидемии «черной плесени» в Индии, где число заразившихся мукормикозом приблизилось к 9 тысячам. В конце мая был зарегистрирован первый случай инфицирования черным грибком в Уругвае, Чили и Гондурасе

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
мексика
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 135485 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128000 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 76933 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 58112 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 40113 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru