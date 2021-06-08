Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике

Мехико, 8 июня. Первый пациент, у которого был обнаружен мукормикоз, скончался в Мексике. Об этом сообщает издание Milenio. Через несколько дней после диагностирования черного грибка 34-летний Грегорио Авенданьо умер в Национальном медицинском центре Ла-Раса в Мехико.

4 июня пациенту была сделана операция по удалению ткани, пораженной грибковой инфекцией, в результате которой он потерял глаз и часть носа. Несмотря на хирургическое вмешательство, Авенданьо продолжил находиться в тяжелом состоянии.

По словам родственников, мужчина страдал анорексией и диабетом. Кроме того, около месяца назад он восстановился после коронавируса, из-за которого пребывал в слабом состоянии здоровья.

29 мая пациент столкнулся с острой головной болью и кровотечением из носа, и члены его семьи вызвали скорую помощь. В медучреждении у Авенданьо проявились симптомы паралича левой стороны лица, а также возникли синяки под левым глазом и на носу.

Врачи больницы установили, что грибковая инфекция была в поздней стадии развития и достигла мозга пациента.

Родственники пострадавшего намерены подать жалобу на Мексиканский институт социального обеспечения из-за задержки в диагностировании и лечении. Мужчина провел пять дней в больнице №71 в муниципалитете Чалко без должного ухода, хотя уже тогда был в тяжелом состоянии. Затем Авенданьо перевезли в Мехико, где он скончался четыре дня спустя.

Мукормикоз — инфекционное заболевание, вызванное определенными видами плесневого грибка. Смертность от него составляет 54%. Споры «черной плесени» представляют угрозу для людей, имеющих серьезные нарушения в работе иммунной системы, в том числе ВИЧ/СПИД, злокачественные заболевания крови, сахарный диабет, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.

В последние дни грибковая инфекция оказалась в центре внимания из-за эпидемии «черной плесени» в Индии, где число заразившихся мукормикозом приблизилось к 9 тысячам. В конце мая был зарегистрирован первый случай инфицирования черным грибком в Уругвае, Чили и Гондурасе