Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов

Москва, 8 июня. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин осудил инициативу властей Украины по исключению русских из числа коренных народов страны.

Киев решил исключить русские и другие народы из числа коренных жителей Украины. Российские депутаты призвали парламенты других государств и европейских коллег осудить законодательную инициативу президента Незалежной Владимира Зеленского. Володин напомнил о статье в конституции, согласно которой «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств».

«Пустая декларация», — констатировал председатель Госдумы.

Володин назвал «защиту украинского языка» травлей русского и других народов, а также усомнился в демократичности Киева.

Сенатор Алексей Пушков счел законопроект дискриминирующим. Парламентарий призвал говорить о недопустимости инициативы о «коренных народах Украины».