Страсбург, 8 июня. Глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио выступил против ряда законов, принятых на Украине.

Как отметил Букиккио, комиссия не признает принятые Верховной радой законы о недостоверном декларировании и о судоустройстве и статусе судей. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно быть «защищено любой ценой», заявил дипломат.

«Версия с поправками изменила лишение свободы на ограничение свободы, имущество родственников государственных служащих было исключено из обязательного к декларированию и из ответственности госслужащих», — цитирует дипломата издание EADaily.

Такие поправки комиссия не поддерживает и выступает за ускорение реформ органов судебной власти на Украине, указал Джанни Букиккио.

Ранее член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», доктор экономических наук Николай Новичков заявил, что Запад устал от Украины, а страна ведет себя, как пьющий сосед, который дебоширит и мешает остальным. Киев сам себе создал проблемы, но Запад не будет их решать, заключил эксперт.