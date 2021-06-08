Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick

Вашингтон, 8 июня. Производитель Ford представил гибридный пикап Maverick 2022 года для американского рынка. Стоимость автомобиля оценивается в 19 995 долларов (около 1,5 млн рублей).

Гибридный Ford Maverick укомплектован 164-сильной бензиновой силовой установкой объемом 2,5 литра, 95-сильным электродвигателем и аккумулятором под пассажирским сиденьем. Суммарная отдача находится на уровне 194 лошадиные силы. Кроме того, новинка будет доступна с 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 лошадиные силы, передает «Российская газета».

Пару установке составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная буксировочная способность Maverick составляет 907 или 1814 кг, а грузоподъемность — всего 680 кг. Длина транспортного средства равна 5072 мм, ширина — 1844 мм, высота — 1745 мм, длина грузовой площадки — почти 1372 мм.

СМИ ранее сообщили, что продажи новых автомобилей на российском рынке увеличились более чем вдвое в мае относительно аналогичного месяца годом ранее. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, реализовано 147 378 экземпляров.