Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний

Санкт-Петербург, 8 июня. Водитель службы такси грубо обошелся с пассажиркой в Северной столице. Мужчине не понравились слова клиентки, поэтому он решил высадить ее.

Женщина ехала с ним на адрес и попросила включить кондиционер, а также не смотреть в телефон и следить за дорогой. Таксист стал возмущаться и устроил словесную перепалку. Он также пытался отобрать у пассажирки телефон и несколько раз оскорбил ее.

Из поста потерпевшей в соцсетях следует, что она не стала обращаться в полицию, так как она не смогла снять происходящий инцидент на камеру. Сервис связался с петербурженкой через личные сообщения. Представители сказали, что отстранили от работы нарушителя. Других подробностей о произошедшем нет.

В Казани подросток обстрелял машину такси и ранил водителя. Несовершеннолетний злоумышленник задержан. Уточняется что в ходе конфликта с водителем такси юноша совершил четыре выстрела из пневматического пистолета, сообщал ФАН.