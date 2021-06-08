Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов

Москва, 8 июня. Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о конвертируемом займе для поддержки стартапов.

Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Как говорится в пояснительной записке, компания может привлечь заем при условии, что к определенному сроку деньги будут возвращены с процентами. В ином случае инвестор получит долю в капитале компании.

«Для инвесторов конвертируемый заем выгоден тем, что он не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект его инициаторами без вмешательства посторонних лиц», — объясняют авторы инициативы.

Кредитные организации не могут выступать заемщиком по договору конвертируемого займа. Также закон не распространяется на общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны.

Крупнейшей площадкой для развития стартапов в России может стать ОЭЗ «Иннополис», расположенная в Республике Татарстан. По словам гендиректора «Иннополиса» Рената Халимова, в ближайшие три года ОЭЗ собирается дорасти до 500 стартапов.